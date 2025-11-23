¥¢¥á¥Õ¥È´ØÂç¤¬4¶¯¡¡DBµÈÅÄÍ¥ÂÀ¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×Á´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢
¡¡¥¢¥á¥Õ¥È¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ï22Æü¡¢Àîºê»Ô¤ÎÉÙ»ÎÄÌ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀîºê¤Ê¤É¤Ç2»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¡£´ØÂç¡Ê´ØÀ¾3°Ì¡Ë¤ÏDBµÈÅÄÍ¥ÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥ê¥¿¡¼¥óTD¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤Ê¤ÉÂç³èÌö¡£ÃíÌÜ¤Î1000¥ä¡¼¥É¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡¢ÌÀÂçRB¹â¶¶¼þÊ¿¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ë¤â»Å»ö¤ò¤µ¤»¤º¡¢42¡½28¤Ç²÷¾¡¤·¡¢½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Î©Ì¿Âç¡Ê´ØÀ¾2°Ì¡Ë¤âË¡Âç¡Ê´ØÅì3°Ì¡Ë¤ò·âÇË¤·4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤ºDBµÈÅÄ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»î¹ç³«»Ï¤Î¥ª¥ó¥µ¥¤¥É¥¥Ã¥¯¤Ç¹¶·â¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥ì¡¼¤ÇÀèÀ©TD¤òµö¤¹ÇÈÍð¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÏÂµ×·û»°´ÆÆÄ¤¬¡Ö¾¯¤·¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÅ¸³«¤Ç¤â¡¢¼çÌò¤Î¸«¤»¾ì¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2ËÜ¤ÎTD¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿Ä¾¸å¤ÎÂè1Q7Ê¬²á¤®¤ËµÈÅÄ¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¡£¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎTD¤òÆ³¤¡¢14¡½21¤ÈÆùÇö¤µ¤ì¤¿Âè2Q4Ê¬31ÉÃ¤Ë¤Ï¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥ê¥¿¡¼¥óTD¤ÇÎ®¤ì¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖTD¤ÏÎý½¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¡£¡ÊÌ©½¸¤òÈ´¤±¤Æ¡ËÆ±¤¸·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¡¼¥Þ¥ó¤ÏRB¹â¶¶Éõ¤¸¤Ç¤âÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¡£6ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾ºÇ½é¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¡¢º£µ¨´ØÅì1Éô¤Ç¿·µÏ¿¤Î1401¥ä¡¼¥É¤òÁö¤Ã¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤ËÄ¶Äã¶õ¥¿¥Ã¥¯¥ë¡£¡Ö¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ï°ìÈÖÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯ÁáÂç¤ËÇÔ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥¦¥§¡¼Àï¡×¤òÀ©¤·¡¢½à·è¾¡¤Ø¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿´Ø³ØÂç¤È¹Ã»Ò±à¥Ü¥¦¥ë½Ð¾ì¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¦¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ»ÃÏ¤Ï¡¢¤â¤¦¼ê¤ÎÆÏ¤¯¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡£¡¡¡ÊËÙÅÄ¡¡ÏÂ¾¼¡Ë
¡¡¢ãÎ©Ì¿Âç¤ÏË¡Âç¤ò°µÅÝ¢äÎ©Ì¿Âç¤ÏºòÇ¯¤Î¹Ã»Ò±à¥Ü¥¦¥ëºÆ¸½¥«¡¼¥É¤Ç°µÅÝ¤·¡¢½à·è¾¡¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÏÆÀ°Õ¤Î¥é¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¿Ê¤á¡¢Âè1Q3Ê¬46ÉÃ¤ËRB¼¿¸¶¤¬TD¥é¥ó¡£11Ê¬47ÉÃ¤Ë¤Ï¡¢QBÃÝÅÄ¤¬TD¥Ñ¥¹¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¡£ºòµ¨¤Î³ØÀ¸²¦¼Ô¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤Î´Ø³ØÂçÀï¤Ç´°ÇÔ¤òµÊ¤·2°ÌÄÌ²á¡£¹â¶¶·òÂÀÏº´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï°ìÀïÉ¬¾¡¤Ç¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£ÁáÂç¡Ê´ØÅì1°Ì¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬ÍÎÏ¤Ê½à·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ÏºòÇ¯´Ø³ØÂç¤¬ÇÔ¤ì¤¿¡¢¤¨¤É¤ê¤¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤Î´Ä¶¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Á¡¢Ï¢ÇÆ¤ÎÌ´¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£