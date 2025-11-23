¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¶áÆ£·ò²ð¡ÖÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×Íè½ÕWBC¤ØÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¤È¶¦Æ®ÀÀ¤¦
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¶áÆ£¤¬Ìîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBC¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥¬¤ò¼£¤·¤Æ¡¢Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÎ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤éËÜÅö¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«¤È¡¢WBC¤ÇºÆ¤Ó¶¦Æ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡ÖÁ°²ó¤è¤ê¤â¤Þ¤¿¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®Ë¾¡£¤Þ¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂçÃ«¤¬»³ËÜ¤ò¡ÖÀ¤³¦No¡¦1¤ÎÅê¼ê¡×¤È¾Î¤·¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡ÖÀ¤³¦No¡¦1¤ÎÅê¼ê¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢½Ð¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È2¿Í¤ÈºÆ¤ÓÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸ÏÆÊ¢ÄË¤Î¤¿¤áÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂåÂÇ¤äDH¤Ç¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²óÉü¤Ï½çÄ´¤À¡£¥ª¥Õ¤Ï¤Þ¤À¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡Íèµ¨¤ÏÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤ë¡£Áö¹¶¼é¤Ç¸²Ãø¤Ê³èÌö¤ò¤·¤¿Áª¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¤Ç¡Ö¡Ê1¿ÍÌÜ¡Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£DH¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤ÇÇØÈÖ¹æ3¤È¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¡É¤Î¾Þ¡£Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¤Ù¤¯¡¢¤Þ¤º¤ÏÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡¡¡ÊÃë´Ö¡¡Î¤¼Ó¡Ë