Ãæ¹ñ¤ÎÆüËÜ»º¿å»ºÊªÍ¢ÆþÄä»ß¤Ï¡ÖÂæÏÑ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë»ö·ï¡×¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¡¼¥à¡¡ÂæÏÑÉ¾ÏÀ²È¤¬Ê¬ÀÏ
¡¡ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÃæ¹ñ¤¬È¿È¯¤·¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬µÄÄ¹¹ñ¤È¤·¤ÆÍèÇ¯£±·î¤Ë³«ºÅ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î£³¤«¹ñ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò½ä¤ê¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÂÇ¿Ç¤òÃæ¹ñ¤¬µñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬£²£²Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÃæ´Ø·¸¤¬¤³¤¸¤ì¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¼«¹ñÌ±¤ËÆüËÜ¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¡¢ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤ò»ö¼Â¾åÄä»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦º£Æü¿·Ê¹¤Ï£²£²Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂæÏÑ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë»ö·ï£²¡¦£°¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¡¦¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡×±¿Æ°¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂæÏÑ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë»ö·ï¤È¤Ï£²£°£²£±Ç¯¡¢¼ý³Ï´üÄ¾Á°¤Î£²·î¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÂæÏÑ»º¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¤·¤¿¤³¤È¡£Í¢½ÐÀè¤Î£¹£°¡ó°Ê¾å¤òÃæ¹ñ¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÂçÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£É½¸þ¤¤Ï¸¡±Ö¾å¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À¯¼£ÅªÌäÂê¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿ÆüËÜ»º¿å»ºÊªÍ¢ÆþÄä»ß¤ÏÂæÏÑ¤¬·Ð¸³¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¼êË¡¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤¬¿©ÉÊ°ÂÁ´¤òÃÏÀ¯³ØÅª¤ÊÉð´ï¤È¤·¤Æ»È¤¦ÂæÏÑ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë»ö·ï£²¡¦£°¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢É¾ÏÀ²È¤Î¸âÀÅ×Þ»á¤Ïº£Æü¿·Ê¹¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÑ¤¤¤ë¹¶·â¤ÎµÓËÜ¤Ë¤Ï¹â¤¤Æ±´üÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¡¢¿©ÉÊ°ÂÁ´¤ò¸ý¼Â¤Ë·ÐºÑÀ©ºÛ¤òÈ¯Æ°¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥Í¥Ã¥ÈÀ¤ÏÀ¤¬¡ØÆüËÜ¿©ÉÊ¤Ï°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡ØÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬Ãæ¹ñ¤òÄ©È¯¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬ÃÇÅª¤ÊÏÀÄ´¤òÅ¸³«¤·¡¢ÆâÉôÅª¤Ê¹Â¤ò¹¤²¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤òÁÀ¤¦¡£Ãæ¹ñ¤¬¿©ÉÊ°ÂÁ´¤òÉð´ï²½¤¹¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤¿¤ÀÉ¸Åª¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¾è¤¸¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¤¬¿å»ºÊª¤òÃæ¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÉô¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤«¤éÈ¿È¯¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¼«Í³»þÊó¤Ï£²£²Æü¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤¬ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ò¶Ø»ß¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥¤¥ó¥É»º¿å»ºÊª¤ò¹ØÆþ¡ª¡¡Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼·ãÅÜ¡ØÆüËÜ¤«¤éÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡ª¡Ù¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤òÄä»ß¤·¤¿¸å¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¿å»º´ë¶È¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖÅ·¤«¤é¤Î¹¥µ¡¡×¤ÈÂª¤¨¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ»º¤è¤ê£³³ä°Â¤¤¥¤¥ó¥É»º¥¨¥Ó¤Ê¤É¤òÍ¢½Ð¤¹¤ë·×²è¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢´î¤Ó¤ËÊ¨¤¯¥¤¥ó¥ÉÂ¦¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°ìÉô¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¡Öº£¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤Ò¤É¤¤¤Î¤¬Íè¤¿¡Ä¡×¡Ö¤ä¤á¤Æ¡¢ÆüËÜ»º¤ò¿©¤Ù¤ëÊý¤¬¥Þ¥·¤À¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£