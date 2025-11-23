¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁûÁ³¡ª °ËÆ£ÍÎµ±¤¬¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡È¹âÀºÅÙ¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¡ÉßÚÎö¡Ö¤á¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¡×Ä¶Àä¥´¡¼¥ë±é½Ð¤ÇÉüµ¢¸å½é¥¢¥·¥¹¥È
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó6¡Ý2¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î22Æü¡¿¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä ¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û°ËÆ£ÍÎµ±¡¢Èþ¤·¤¤¡È¹âÀºÅÙ¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¡É¤òÊü¤Ä½Ö´Ö
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬º£µ¨½é½Ð¾ì¤«¤é¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥»¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÆÏ¤±¤ë¤È¡¢Àä¹¥Ä´¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¤¬¥´¥é¥Ã¥½¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ»þ´Ö11·î22Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤Ë²ÝÂê¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¼éÈ÷¤«¤é2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼«Ëý¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¿Ø¤Ç¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢5¡¼2¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿83Ê¬¤Ëº£µ¨½é¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿°ËÆ£¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¡£º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÅêÆþÄ¾¸å¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£
´é¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤òÃµ¤¹¤È¡¢µÕ¥µ¥¤¥É¤Ç±¦¼ê¤òµó¤²¤Æ¥Ñ¥¹¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ê¡¼¥»¤ËÂÐ³ÑÀþ¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¤Ï´°àú¥È¥é¥Ã¥×¤ÇÂ²¼¤Ë¼ý¤á¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥ÖOB¤Ç¤¢¤ë¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¥¢¥ê¥¨¥ó¡¦¥í¥Ã¥Ù¥ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤éÆâ´¬¤¤Î¥Õ¥£¥Ë¥·¥å¤Ç¥´¡¼¥ë¡£¤³¤ì¤¾¡É¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡É¤È¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¤·¤¿°ËÆ£¤Î¹âÀºÅÙ¥Õ¥£¡¼¥É¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂåÉ½¤ËÍß¤·¤¤Éð´ï¤Î1¤Ä¡×¡Öµ×¡¹¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤¹»Ñ¡¢¤µ¤¹¤¬¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥¢¥·¥¹¥È¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤Îº¸Â¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤¹¤´¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¤Ê¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¸½ºß¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Îº¸SB¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤¬Î¥Ã¦Ãæ¡£Âå¤ï¤ê¤ËËÜ¿¦¤¬ÃæÈ×¤ÎMF¥È¥à¡¦¥Ó¥·¥ç¥Õ¤¬¥ì¥Õ¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°ËÆ£¤ÎÉüµ¢¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Éüµ¢¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢ºòµ¨Æ±ÍÍ¤Ë¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤ò´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤é¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë½Ð¾ì»þ´Ö¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç6¡¼2¤ÎÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë