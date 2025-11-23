¤Ê¤¼ÂæÏÑ¤Ï¡Ö¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¸ÅÌ¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¼ø¶È¤ò¹Ô¤¦¤Î¤«¡©µÁÌ³²½¤µ¤ì¤¿¡ÖÊì¸ì¶µ°é¡×¤Ç¼è¤êÌá¤¹¥ë¡¼¥Ä¤È¸Ø¤ê
Â¿¤¯¤ÎÌ±Â²¤¬Êë¤é¤¹ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ±Â²¤Î¸ÀÍÕ¡¢¡ÖÊì¸ì¡×¤ò³Ø¹»¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¿ÂæÏÑ¤ÎÊ£»¨¤ÊÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û1ÂÐ1¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¿¥í¥³¸ì¤Î¼ø¶È
¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÄÌ±¼ç²½°Ê¹ß»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÊì¸ì¶µ°é¡×¤È¤Ï
ÂæËÌ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¾®³Ø¹»¡£¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¯¿ôÌ±Â²¥¿¥í¥³Â²¤Î¸ÀÍÕ¡¢¥¿¥í¥³¸ì¤Î¼ø¶È¤Ç¤¹¡£
¥¿¥í¥³Â²¤ÎÀ¸ÅÌ¡Ê11ºÐ¡Ë
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¥¿¥í¥³¸ì¤¬ÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤Éº£¤Ç¤ÏÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊ¸²½¤òÍý²ò¤·¤¿¤¤¤·¡¢Ì±Â²¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é²ÈÂ²¤È¤Î²ñÏÃ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢²¿¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÏÑ¤Î¶¦ÄÌ¸ì¤ÏÃæ¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸Å¤¯¤«¤éÂæÏÑ¤Ë½»¤àÃæ²Ú·Ï¤Î¿Í¡¹¤¬»È¤¦¡Ö閩Æî¸ì¡×¤ä¡ÖµÒ²È¸ì¡×¡¢¤½¤·¤Æ16¤¢¤ëÀè½»Ì±Â²¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¡ÊÊì¸ì¡Ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ÂæÏÑ¤Ç¤Ï1994Ç¯°Ê¹ß¡ÖÊì¸ì¶µ°é¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢º£¤Ç¤Ï¾®³Ø¹»¤«¤é¹â¹»¤Þ¤Ç½µ°ì²ó¡¢¼«Ê¬¤ÎÊì¸ì¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ê¤É¤«¤é¤Î°ÜÌ±¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ÜÌ±¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤ÎÊì¸ì¤Î¼ø¶È¤ò½µ°ì²ó¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥í¥³¸ì¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ëÀ¸ÅÌ¤Ï¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¡£¤·¤«¤·¤É¤ó¤Ê¤ËÂÐ¾ÝÀ¸ÅÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢À¸ÅÌ¤¬´õË¾¤¹¤ë¸À¸ì¤ÎÀèÀ¸¤òÃµ¤·¤Æ¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ëµÁÌ³¤¬³Ø¹»¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈñÍÑ¤ÏÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬¤¹¤Ù¤ÆÉéÃ´¡£¼ê´Ö²Ë¤È¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¿¥í¥³¸ì¤ÎÀèÀ¸¡¡Ä¥½¨±Ñ¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÆüËÜÅý¼£»þÂå¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÌ±ÅÞ¤¬Íè¤¿¤¢¤È¤ÏÃæ¹ñ¸ì¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÀäÌÇ¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¸ÀÍÕ¤ÎÉü¶½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
Ä¥ÀèÀ¸¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤ÐÀèÀ¸¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ëÉþ¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥í¥³Â²ÆÃÍ¤ÎÌÏÍÍ¤¬Ë¥¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥í¥³¸ì¤ÎÀèÀ¸¡¡Ä¥½¨±Ñ¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¥¿¥í¥³Â²¤ÎÅÁÅý°áÁõ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÁÄÀè¤ÎÌÜ¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬¹Ô¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤ÏÁÄÀè¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ê¸²½¤ä½¬´·¡¢Ì±Â²¤ÎÎò»Ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤Þ¤¿¡¢¼ø¶È¤ÎÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¸ì¤«¤éÃæ¹ñ¸ì¤Ø¡¡ÂæÏÑ¤¬¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¿Ê£»¨¤Ê¸ÀÍÕ¤ÎÎò»Ë
ÂæÏÑ¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤á¤°¤êÊ£»¨¤ÊÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1895Ç¯¤«¤é1945Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜÅý¼£²¼¤Ç¤ÏÆüËÜ¸ì¶µ°é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤«¤éÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¿¾Õ²ðÀÐÎ¨¤¤¤ë¹ñÌ±ÅÞ¤¬ÂæÏÑ¤ò»ÙÇÛ¡£º£ÅÙ¤ÏÃæ¹ñ¸ì¤¬¶¦ÄÌ¸ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÀ¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢À¤Âå´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æñ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³ÆÌ±Â²¤Î¸ÀÍÕ¤òÂº½Å¤¹¤Ù¤¡×¡£Êì¸ì¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤ËÌ±¼ç²½¤¬¿Ê¤ó¤À¤Î¤Á¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Êì¸ì¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄ¥²Åçî¹»Ä¹¤Ï¡¢Ì±¼ç²½°ÊÁ°¤Î¡Ö¹ñ¸ì¡ÊÃæ¹ñ¸ì¡Ë¿ä¿ÊÀ¯ºö¡×¤Î±Æ¶Á¤Ç³ÆÌ±Â²¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤Û¤Ü¾ÃÌÇ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¡£Êì¸ì¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òºÆ³ÎÇ§¤·¡¢Ì±Â²¤Ø¤Îµ¢Â°°Õ¼±¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ó¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¥²Åçî¹»Ä¹
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊì¸ì¤Ï²ÈÄí¤Ç¶µ¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Ç¶µ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡£¤·¤«¤·¤³¤³¿ôÇ¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¿ÆÀ¤Âå¤¬¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í³Ø¹»¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤½¤³¤«¤é²ÈÄí¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦µÕ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î30Ç¯´Ö¤Ç³Î¼Â¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Ï»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤éÊì¸ì¤òÆü¾ï¤Î½ÅÍ×¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»È¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤Î·ë²Ì¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¸ÀÍÕ¤¬¾®¤µ¤Ê²Ð¼ï¤Î¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿ºÇ½é¤Î´õË¾¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×ÁÄÉãÊì¤Î´ê¤¤
¤³¤Á¤é¤Î¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢閩Æî¸ì¤Î¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸â畇çË¤µ¤ó¡Ê12ºÐ¡Ë¤Ï¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é閩Æî¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ø¹»¤ËÆþ¤ë¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸â¤µ¤ó¤ÎÁÄÉãÊì¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ¹¤¬¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡¢¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸â¤µ¤ó¤ÎÁÄÉã¡¡¸â±Ê¾Í¤µ¤ó¡Ê78¡Ë
¡Ö¡Ø¿å¤ò°û¤à¤È¤¤Ï¸»¤ò»×¤¨¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë閩Æî¸ì¤ò¼é¤êÂ³¤±¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»È¤¤Â³¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸â±Ê¾Í¤µ¤ó
¡Ö閩Æî¸ì¤Î¼ø¶È»þ´Ö¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ø¹»¤Ç³Ø¤ó¤À¸å¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÎ¾¿Æ¤äÁÄÉãÊì¤ÈÊì¸ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤ò¶¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸À¸ì¶µ°é¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÂç»¿À®¤Ç¤¹¡×
´ÁÂ²¤Ø¤ÎÆ±²½À¯ºö¤ò¶¯¤¤¤ëÃæ¹ñ¤ÈÌ±Â²¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¤¹¤ëÂæÏÑ
º£¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¥Á¥Ù¥Ã¥È¤ä¥¦¥¤¥°¥ë¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Ê¤É¾¯¿ôÌ±Â²¤Î»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¸ì¶µ°é¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃæ¹ñ¤Î9³ä¤òÀê¤á¤ë´ÁÂ²¤È¤ÎÆ±²½À¯ºö¤ò¶¯¤¤¤ëÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢¾¯¿ôÌ±Â²¤¬Êì¸ì¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Î¤Û¤¦¤¬ÆÀ°Õ¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Â¿¿ôÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê´Ö¤È»þ´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â°ì¿Í°ì¿Í¤ËÊì¸ì¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÊÝ¾ã¤¹¤ëÂæÏÑ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÁ´¤¯ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¦¤Î¤«¡£¾¯¿ô¸À¸ì¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄ¥²Åçî¹»Ä¹¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¥²Åçî¹»Ä¹
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤¬¾Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ±Â²¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤Ï¼«¤é¤ÎÎò»ËÅª¥ë¡¼¥Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏµå¾å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÂæÏÑ¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤â¤È¤â¤ÈÂæÏÑ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¸ÀÍÕ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¾¦ÃÌ¤Î¾ì¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¤Á¤ó¤È¼è°ú¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²ÈÄí¤ÎÃæ¤Ë°ã¤¦¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤¹²ÈÂ²¤¬¤¤¤Æ¤â¤ª¸ß¤¤¤ËÍý²ò¤·¤¢¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÊ¸²½¤äÌ±Â²¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¤¡¢¾Î¤¨¹ç¤¤¡¢¤È¤â¤Ë±É¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÂæÏÑ¤Ë¤¢¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸÷·Ê¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹ñÏ¢¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÀ¤³¦¤Ë¤¢¤ëÌó7000¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤¦¤Á¡¢2500¤¢¤Þ¤ê¤¬¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÊ¸»ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¸²½¤ä½¬´·¡¢²ÈÂ²¤Î¥ë¡¼¥Ä¤µ¤¨¤â¼º¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÈÂçÀÚ¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
