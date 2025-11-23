¥É¥ó°ú¤¡Ä¡ÖÃÎ¿Í¤¬Æþ¼Ò¤¹¤ì¤Ð1¿Í10Ëü±ß¡×À©ÅÙ¤Ç¹Ó²Ô¤®¡¡¼ÂÊì¤ÈÂ©»Ò¤ò¿¦¾ì¤ËÆþ¤ì¡¢°ì²È¤Ç40Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¼ê¸ý
¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤Ë¾Ò²ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Êó½·ÌÜÅö¤Æ¤¬¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤À¤È¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÌäÂê¤À¤í¤¦¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿40Âå½÷À¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Î¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¹Ô¤Ã¤¿¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
½÷À¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï°ÊÁ°¡¢ÃÎ¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¾Ò²ð¼Ô¤ÈÆþ¼Ò¤·¤¿¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë10Ëü±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£3¤«·î¶ÐÌ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÊì¤È¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤òÆþ¼Ò¤µ¤»¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ì²È¤ËÅÏ¤Ã¤¿¶â³Û¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï20Ëü¡¢¼ÂÊì10Ëü¡¢Â©»Ò¡Ê¹â¹»£±Ç¯¡Ë10Ëü¤Î»Ùµë¡×
¹ç·×¤Ç40Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£²ÈÂ²¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤¬¡¢¼þ°Ï¤òÊò¤ì¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤À¡£¡ÊÊ¸¡§¼Ä¸¶¤ß¤Ä¤¡Ë
¼ÂÊì¤Ï¡Ö»Ùµë¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ËÂà¼Ò¡×
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¼ÂÊì¤ÏÍýÍ³¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ùµë¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ËÂà¼Ò¤·¤¿¤È¡¢»ö¶È½ê¤¬ËÜ¼Ò¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¡¢»Ùµë¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¼¤á¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇ½é¤«¤é¶âÁ¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤Èµ¿¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¥ë¡¼¥ë¾å¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤À¤È²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤âº¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡Ö²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢½÷À¤ÏÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¤¤¿¡£
½÷À¤¬Èý¤ò¤Ò¤½¤á¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¡¢½ÅÊõ¤·¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¼«²è¼«»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼þ°Ï¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¼ÂºÝ¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤Ï¡Ø»È¤¨¤Ê¤¤¡¢³Ð¤¨°¤¤¡¢Æ°¤ÃÙ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¤·¤«¤âº£ÅÙ¤ÏÂ©»Ò¤ÎÈà½÷¤¬¥Ð¥¤¥È¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¾Ò²ðÎÁ¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¿¦¾ì¤¬¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¿ÈÆâ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤À¡£
¤½¤ì¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅ¹Ä¹¤Î¤è¤¦¤À¡£¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤ÈÅ¹Ä¹¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢¿¦¾ì¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯»¨ÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï·ë¹½¤Ê¤³¤È¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤«½÷À¤Ï¡Ö¡ÊÅ¹Ä¹¤È¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡Ë¥Þ¥ÞÍ§¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÊò¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£