²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡© ¥µ¥Ð¥²¡¼¥·¥ç¥Ã¥×Å¹°÷¤ÎÂÐ±þ¤ËÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤ÃËÀ¡¡¸Å¤¤ÁõÈ÷ÉÊ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÓÞ¾Ð¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä
¼ñÌ£¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Å¹°÷¤ÎÃÎ¼±¤Î¿¼¤µ¤Ë´¶¿´¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢µÒ¤ò¾®ÇÏ¼¯¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤Ï¥À¥á¤À¤í¤¦¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿ÂçºåÉÜ¤Î30ÂåÃËÀ¤Ï¡¢¼ñÌ£¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²¡¼¥àÍÑÉÊ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î¡¢Å¹°÷¤ÎÂÖÅÙ¤òº£¤âÁ¯ÌÀ¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¡£Åö»þ¡¢Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ëÁõÈ÷ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸Å¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÊ¸¡§Ä¹ÅÄ¥³¥¦¡Ë
¡Ö¤½¤ó¤Ê¸Å¤¤¤â¤ó¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
Åö»þ¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¯¡×¡¢¥À¥á¤â¤È¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Å¹Æâ¤ò¸«¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤â¸«Åö¤¿¤é¤«¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Å¹°÷¤Ë¡Ö¡»¡»¤ÎÁõÈ÷ÉÊ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤½¤¦¡£
ÃËÀ¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÉáÄÌ¤Î¼ÁÌä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÓÞ¾Ð¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ø¤½¤ó¤Ê¸Å¤¤¤â¤ó¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¤ÎÊÖÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿ÆÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤Ç¤ÏÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÃËÀ¤Ï10Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÅÜ¤ê¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÅ¹°÷¤Î¸«²¼¤¹¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤È¸À¤¤²ó¤·¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌ¤¤À¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×
¤½¤ì°ÊÍè¡¢ÃËÀ¤Ï¤½¤ÎÅ¹¤Ë¤ÏÆóÅÙ¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤¢¤Î¼þÊÕ¤Ï¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿Å¹¤À¤±²ö¤Ã¤ÆÇã¤¤Êª¤¹¤ë»ö¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
µÒ¾¦Çä¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤¿¤éµÒ¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£ÃËÀ¤Ï¡Ö¤³¤Î¼ñÌ£¤Î¿Í´Ö¤Ï¼«Ê¬¤â´Þ¤á¡¢¥Þ¥È¥â¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ç¼«µÔ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹ó¤¤Å¹°÷¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×
