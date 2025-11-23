¡ÖÀäÂÐ¤ÎÀäÂÐ¤ÎÀäÂÐ¤Ë£³¥¿¥Æ¤·¤Þ¤¹¡×ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¡¡¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê³«Ëë£³Ï¢ÀïÀèÈ¯¤òÈ¯É½¡¡
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢ËÜµò¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Æ¡¡£Æ£Å£Ó¡×¤Ç³«ËëÅê¼ê¤Ë°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Âè£²Àï¤ÏËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡¢Âè£³Àï¤ÏÃ£¹§ÂÀÅê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤ÈÅ¨ÃÏ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î³«Ëë£³Ï¢Àï¤Ç¡È£³ËÜÃì¡É¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¸À¡£³«Ëë£´ÈÖ¤Ë¤Ï·´»ÊÍµÌéÊá¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£²¦¼Ô¡¦Âë¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¡¢£±£°Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¤¬ÂçÀä¶«¤·¤¿¡£¡ÖÍèÇ¯¤Î³«ËëÀï¤ÎÁê¼ê¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£¤è¤Ã¤·¤ã¤¢¡£¤³¤Î£³¤Ä¡¢ÀäÂÐ¤ÎÀäÂÐ¤ÎÀäÂÐ¤Ë£³¥¿¥Æ¤·¤Þ¤¹¡×¡££²Ëü£´£°£°£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤È¡¢³«Ëë£³Ï¢Àï¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ò°ËÆ£¡¢ËÌ»³¡¢Ã£¤È¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£³«Ëë¥«¡¼¥É¤ÎÀèÈ¯¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤³¤Î»þ´ü¤Ë¸øÉ½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â°ÛÎã¡£¡Ö¤â¤¦°ì²ó¥â¥¤¥Í¥í¤¯¤ó¤È°ËÆ£¤¯¤ó¤¬Àï¤Ã¤Æ¡¢Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢£Ã£ÓºÇ½ª£Ó¤ÇÇÔ¤ì¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤Ë¡¢ÂôÂ¼¾Þ¥¨¡¼¥¹¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡ÂÇÅÝ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ø¤Î¼¹Ç°¤À¡£º£µ¨¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£±£²¾¡£±£³ÇÔ¡£Á°È¾Àï¤Ï¼ó°Ì¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤âºÇ½ªÈ×¤Ç¿¶¤êÀÚ¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¡Ê³«ËëÅê¼ê¤Ï¡ËËÜÅö¤Ï¿·¤¿¤ËÃ£¤¯¤ó¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤Ï¾¡Éé¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¨¡¼¥¹¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ëÀµ¹¶Ë¡¤òÁª¤ó¤À¡£º£µ¨£±£´¾¡¤Î°ËÆ£¡¢£¹¾¡¤ÎËÌ»³¡¢£¸¾¡¤ÎÃ£¤È¡¢¡È£³ËÜÃì¡É¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ä¤®¹þ¤àµ¤¹ç¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¡£²¿¤¬²¿¤Ç¤â£³¥¿¥Æ¤ò¿©¤é¤ï¤»¤ë¡£
¡¡¥í¡¼¥Æ¤â²þ³×¤¹¤ë¡£º£µ¨¤Ï£¸¿ÍÁ°¸å¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤òÃæ£¶Æü°Ê¾å¤ÇÅÐÈÄ¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¤ÏÃæ£µÆü¤Ç¥í¡¼¥Æ¤ò²ó¤¹¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£¡Ö°ËÆ£¤¯¤ó¤¬´¶³Ð¤¤¤¤¤é¤·¤¤¡£ÎÏ¤¬È´¤±¤ÆÍÞ¤¨Êý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¡Êº£Ç¯¤È¡ËÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤ÈÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡¢ÅÐÈÄ´Ö³Ö¤òµÍ¤á¡¢¸·Áª¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤¬½¢Ç¤£µÇ¯ÌÜ¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï£²°Ì¤Ï¤â¤¦¤è¤«¤Ç¤¹¡£ÃÇ¥È¥Ä¤ÇÍ¥¾¡¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¡²¬ÊÛ¤Ç·è°ÕÉ½ÌÀ¡££±£°Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¤Þ¤º¤Ï²¦¼Ô¤òÅÝ¤·¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¡£¡ÊÀî¾å¡¡À²µ±¡Ë
¡ÖµÏ¿¤Ç¤âµ²±¤Ç¤â¡×Ä¹ÅèÌÐÍº¾Þ¤Ë¤â°ÕÍß¡¡·´»Ê¤¬Ä¹ÅèÌÐÍº¾Þ³ÍÆÀ¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Íèµ¨¤«¤é¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬¡Ö£³¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡Ö³«Ëë£´ÈÖ¡¦¥µ¡¼¥É¡×¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢ÇØÈÖ¹æ¡¢ÂÇ½ç¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¤È½Å¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤ËÁÀ¤¦¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤´¶¤¸¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÏ¿¤Ç¤âµ²±¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£±£±£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬£·ÎÒ¡¢£±£°ËÜÎÝÂÇ¡£Íèµ¨¤«¤éÍî¹çÇîËþ¤äÅÄÃæ¸²ð¤é¤¬¤Ä¤±¤¿ÇØÈÖ¡Ö£³¡×¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¡£¡ÖÈó¾ï¤ËÀÕÇ¤¤Î¤¢¤ëÈÖ¹æ¡£ÅÄÃæ¸²ð¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï·´»Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê³«ËëÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡Ë¥â¥¤¥Í¥í¤¯¤ó¸ÂÄê¤Ç£µÈÖ¡¦¥·¥ç¡¼¥È¡¦»³¸©¡×¤È¡¢º£µ¨¥â¥¤¥Í¥í¤«¤é£²ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÂÇÎ¨£³³ä£¶Ê¬£´ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£²£³ºÐ¤ÎÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£»³¸©¤Ï¡¢¡Ö¥â¥¤¥Í¥í¸ÂÄê¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¥·¥ç¡¼¥È¤Ç£±Ç¯´Ö½ÐÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÂÄê²ò½ü¤òÌÜ»Ø¤¹¡£