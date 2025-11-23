µå¾ì½ë¤¤À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î´ÑµÒ¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤¿Ìõ
¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Î¶¯Îõ¤Ê¡Ö½ë¤µ¡×ÂÐºö¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
º£µ¨¤Î¥×¥íÌîµå¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤Ï¡¢2704Ëü0286¿Í¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ¤Ç3Ëü1515¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¤¬2668Ëü1715¿Í¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ¤Ç3Ëü1098¿Í¤À¤«¤é¡¢1.3¡ó¤ÎÁý²Ã¤À¡£2005Ç¯¤ËNPB¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤¬¡ÖµåÃÄÈ¯É½¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼Â¿ôÈ¯É½¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÑµÒ¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê1»î¹çÊ¿¶Ñ2Ëü8830¿Í¢ª3Ëü1442¿Í¡Ë¤À¡£ÌîµåÌÜÅª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¤ªµÒ¤â½¸¤á¤ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Î¿Íµ¤¤Ï¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤ÇÁ°Ç¯¤«¤é9.1¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ëÁý²ÃÎ¨¤ò¼¨¤·¤¿µåÃÄ¤¬¤¢¤ë¡£À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤À¡£ºòÇ¯¤ÏÊ¿¶Ñ2Ëü1601¿Í¡¢º£µ¨¤Ï2Ëü4395¿Í¡¢2794¿Í¡¢¼Â¤Ë12.9¡ó¤ÎÁý²Ã¤À¡£
´ÛÆâ¶õÄ´¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¤Ê¤¼¿¤Ó¤¿¡©
À¾Éð¤ÎËÜµòÃÏ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ï¡¢²°³°µå¾ì¤Ë¸å¤«¤é²°º¬¤òÀß¤±¤¿¤¬¡¢ÊÉÌÌ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë´ÛÆâ¶õÄ´¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¡£¶¹»³µÖÎÍ¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤â¤¢¤êÇ®µ¤¤ä¼¾µ¤¤¬¤³¤â¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ï¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Î¤¿¤á¤Ë´ÑµÒÆ°°÷¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼º£Ç¯¡¢12µåÃÄºÇÂç¤Î¿Ä¹Î¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡¢ÀÖºä½¤Ê¿¹ÊóÉôÄ¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ê¸½¡§À¾Éð¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¥º¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¡Ë¤Ç´ë²è¤ä¹Êó¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢À¾Éð¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î·Ð±Ä´ë²èËÜÉô¤«¤é23Ç¯¤Ë¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë¹ÊóÉôÄ¹¤ÇÃåÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿µåÃÄ¼ÒÄ¹¤Î±üÂ¼¹ä¤â¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤Ç³Æ¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁí»ÙÇÛ¿Í¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ï2021Ç¯¤Ë¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯²½¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥Ð¥ê¥å¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿²ÁÃÍ¤ò½½Ê¬¤Ë¼þÃÎ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥×¥íÌîµå»ö¶È¤ÎÇä¤ê¾å¤²¡¦Íø±×¤òÈó¾ï¤Ë´Ê°×Åª¤ËÊ¬²ò¤¹¤ë¤È¡¢µÒ¿ô¡¦Ã±²Á¡¦Íè¾ì²ó¿ô¤Ç¤¹¡£Âçµ¬ÌÏÅê»ñ¸å¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤ËºÂÀÊ¿ô¤Ï¤³¤ì°Ê¾åÁý¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤Þ¤º¤Ï²ÔÆ¯Î¨¤ò¾å¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æº£ÅÙ¤ÏµÒÃ±²Á¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¤Ç¤¤¤¦RevPAR¡ÊRevenue Per Available Room¡áÈÎÇä²ÄÇ½¤ÊµÒ¼¼1¼¼¤¢¤¿¤ê¤Î¼ý±×¤ò¼¨¤¹·Ð±Ä»ØÉ¸¡Ë¤ò¾å¤²¤ëÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¤Í¡£
Åö»þ¤ÎµåÃÄ¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÌîµå¶½¹Ô¤òÁ´Éô¤ä¤ë»ö¶ÈÉô¤È¡¢°û¿©¤ä¹¹ð´ÇÈÄ¤Ê¤É¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ê±Ä¶ÈÉô¡¢¥Þ¥¹¥³¥ßÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¹ÊóÉô¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ö¶ÈÉô¤«¤é¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ò¹ÊóÉô¤Ë°Ü´É¤·¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤â»ö¶ÈÉô¤È¹ÊóÉô¤Ç¶¦¤Ë¿Ê¤á¤ëÂÎÀ©¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ÊóÉô¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤À¤±¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÇä¤ê¾å¤²¡¦Íø±×¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Î¶¯Îõ¤Ê¡Ö½ë¤µ¡×ÂÐºö¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È
À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÀÖºä½¤Ê¿¹ÊóÉôÄ¹¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
º£²ó¤Î´ÑµÒÁý¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Êµ¡¹½²þ³×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë±üÂ¼¹ä¼ÒÄ¹¤Ï¡¢·§ËÜ¹©¶È¡¢ÌÀ¼£Âç¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆâÌî¼ê¤À¤Ã¤¿¡£Ìîµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀºÄÌ¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ï¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤È¥Ó¥¸¥¿¡¼¥Õ¥¡¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Ó¥¸¥¿¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î²ñ°÷¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÊý¤ÎÍè¾ì²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¡£¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¹ØÆþ¤ÎÉÑÅÙ¤ò¾å¤²²óÅ¾¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÁý¤ä¤¹¡£¥í¥¸¥Ã¥¯¥Ä¥ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î²ñ°÷¿ô¤¬Á°Ç¯Èæ105¡ó¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ÑµÒÆ°°÷¤âÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¼ã¤¤¥Õ¥¡¥óÁØ¤Ï¾¡¤ÁÉé¤±¤è¤ê¤â¡ÖÂÎ¸³²ÁÃÍ¡×½Å»ë
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡©
¡Ö»ä¤¬ÃåÇ¤¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¼ã¤¤¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤ÎÊý¤Ë¥Ç¥×¥¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í90Ê¬¤¯¤é¤¤¤«¤±¤Æ¡¢²¿¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡¡²¿¤Ç¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤È¿¼·¡¤ê¤ò¤·¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ÎÄ´ºº¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢µå¾ìÆâ¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ëÀß·×¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢Ãæ¹âÇ¯¤ÎÃËÀ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ïº£¸å¡¢½êÆÀ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢µåÃÄ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢20Âå30Âå¤Î¼ã¤¤¿Í¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥È゙¥¦¥©¡¼¥¯¡Ê¼Ì¿¿¡§À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë
20Âå¡¢30Âå¤Î¼ã¤¤¥Õ¥¡¥óÁØ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡©
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤À¤«¤é»î¹ç¤Ï¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤¥Õ¥¡¥óÁØ¤Ï40Âå50Âå¤Î¿Í¤Û¤É¤Ï¾¡¤ÁÉé¤±¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¥Ñ¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ëÀ¤Âå¤Ç¡¢¡Ø¶â¤È»þ´Ö¡Ù¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬µå¾ì¤Ç²á¤´¤·¤¿ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃË½÷¤È¤âÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤Ï¡Ø¿ä¤·¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ë¥å¡¼¥¹¤äSNS¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç³èÌö¤·¤¿ÏÃ¤È¤«¤¬¿¼·¡¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¡¢¥¥å¥ó¤ÈÍè¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£
°ìÊý¡¢ÃËÀ¤ÏÍ§Ã£¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Ç¡¢¥ï¡¼¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤Î½Ö´Ö¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤ò¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤ÏÆþ¤ê¸ý¤¬1¥«½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÃÏÆ»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÆþ²ñÂ¥¿Ê¤Î¥Á¥é¥·¤âÇÛ¤ê¡¢½êÂô¤Ë¤Ç¤¤¿¡Ø¥¨¥ß¥Æ¥é¥¹½êÂô¡Ù¤È¤¤¤¦Âç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤â¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤Ã¤¿¡£¤¤¤«¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁý¤ä¤»¤ë¤«¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ê¤É¤Î¶õÃæÀï¤È¡¢ÃÏÆ»¤ÊÃÏ¾åÀï¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢¼ã¤¤²ñ°÷¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¼Ì¿¿¡§À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÄó¶¡¡Ë
¡Ö²Æ¤Ï½ë¤¤¤·Åß¤Ï´¨¤¤¡×¤òÎ¿²ï¤¹¤ëÂÎ¸³²ÁÃÍ
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Î¡Ö½ë¤µ¡×¤È¡Ö¼¾µ¤¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¶¯Îõ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÂÐºö¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¸åÆ£¹â»Ö¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤Ê¤µ¤¤¡£¤ÈÎÏ¶¯¤¯²æ¡¹¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¡Æ¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ß¥¹¥ÈÀßÈ÷¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¡¢ÎÃ¤ò¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Î©¤Á¸«ÀÊ¤Î¡ØTHERMOS ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Ë¤â¥ß¥¹¥È¥Ý¡¼¥ë¤ò36¥«½êÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë8·î9»î¹ç¸ÂÄê¤Ç¿å¤òÊ®¤¾å¤²¤ë¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥·¡¼¥È¡Ù¤âÈÎÇä¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢1¡¦3ÎÝÂ¦¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥³¡¼¥¹Æþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Î²°º¬¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥Î¥º¥ë¤«¤é¿å¤òÊ®½Ð¤¹¤ë¡ØBIG WATERFALL¡Ù¤âÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤Ç½ë¤µ¤¬²ò¾Ã¤·¤¿¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¼ã¤¤¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡ØÆüËÜÁ´¹ñ¡¢¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿¤Ã¤Æ½ë¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¤³¤È¤è¤ê¤â¡È³Ú¤·¤¤¡É¤¬¾¡¤ë¤«¤é¹Ô¤¯¤ó¤À¡Ù¤È¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ï²Æ¤Ï½ë¤¤¤·Åß¤Ï´¨¤¤¡£¤³¤Î½ë¤µ´¨¤µ¤Ï¥¦¥£¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÎ¿²ï¤¹¤ëÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÀß·×¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥·¡¼¥È¡Ê¼Ì¿¿¡§À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÄó¶¡¡Ë
¡Ö¤¦¤Á¤Ï¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¶¯¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£Í§Ã£¤È°ì½ï¤ËÍè¤Æ¡¢½ë¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¥ß¥¹¥È¤Î¤³¤È¡¢¸ø¼°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ÎÏÃ¤âÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¹ß¤ê¤Æ¡¢¸»ÅÄÁÔÎ¼¤¬¤Ä¤¤¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤ÆÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢½ë¤¯¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Ï¡¢½ë¤¤¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤Ï¥¼¥í¤ò¥×¥é¥¹¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î½ë¤µ¡¦´¨¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂÐ½è¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»´ü¡¦Ãæ´ü¡¦Ä¹´ü¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ïµå¾ì¼þÊÕ¤Î´Ä¶¤À¤È»×¤¦¡£µÒÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥¬¥ó¥¬¥ó¤Ë±þ±ç¤·Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î©¸«ÀÊ¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é´ÑÀï¤·¤¿¤ê¡¢µå¾ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯Å¹ÊÞ¤Î¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¥¥Ã¥º¥¨¥ê¥¢¤Ç»Ò¤É¤â¤¢¤½¤Ð¤»¤¿¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤êºÂ¤Ã¤Æ±ó¤¯¤Ë¸«¤¨¤ëµå¾ì¤Î¤¶¤ï¤á¤¤òÌû¤·¤ó¤À¤ê¡¢´ÑÀï¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²óÍ·À¤â¹â¤¤¤¬¡¢µåÃÄ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶ÁõÃÖ¤â¡ÖÂÎ¸³²ÁÃÍ¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯È¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¶â¿§¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¿£¤·¤¿ÍýÍ³
º£Ç¯¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÏµðÂç¤Ê¶â¿§¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤À¡£¤³¤ì¤ò¼ó¤«¤é²¼¤²¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¢¤ëÆü¡¢ÂçÁý¿£¤·¤¿¡£
¶â¿§¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡Ê¼Ì¿¿¡§À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë
¡ÖÁª¼ê¤Ø¤Î±é½Ð¤ò¥·¡¼¥º¥óÁ°¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥»¥Ç¡¼¥Ë¥çÁª¼ê¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤¿¤é¥Ó¥Ã¥°¥Á¥§¡¼¥ó¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò³Ý¤±¤è¤¦¤«¤È¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë
¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÁª¼ê¤Ë³Ý¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¨¥â¤¯¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¡È¥¯¥½¥Ç¥«¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ø¼°¤Ï´è¤Ê¤Ë¡È¥Ó¥Ã¥°¥Á¥§¡¼¥ó¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡É¤Ç¤¹¤È¡¢¼çÄ¥¤·¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë½Ð¤ëÁª¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Â¾µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤Ë³Ý¤±¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤ÇÈó¾ï¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤ÎµÒÀÊ¿ô¤Ï2Ëü8104¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Á¥§¡¼¥ó¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï1Ëü4000¤âÇä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤âÉÊÇö¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
É®¼Ô¤ÏËèÇ¯¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ë¤â¡¢À¾Éð¤Î½àËÜµòÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ëºë¶Ì¸©±ÄÂçµÜÌîµå¾ì¤Ë¤â»î¹ç¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¡£¤³¤³2Ç¯¤Û¤ÉÂçµÜµå¾ì¤Î´ÑµÒ¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£À¾Éð¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ö´ðÁÃ¿ô¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤È»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦
8·î¤Î¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ï³Î¤«¤Ë½ë¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ß¥¹¥È¤ä¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤òÌÌÇò¤¬¤ë¤ªµÒ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£9·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½ë¤µ¤¬¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ß¥¹¥È¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é´¥ÇÕ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö½ë¤µÂÐºö¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö±é½Ð¡×¤È¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤ÏËþ²ÔÆ¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÔÆ¯¤ò¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£ÁÀ¤¦¤Ù¤¸ÜµÒÁØ¤Ï¡¢¼ã¤¤ÃË½÷¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤«¡¢²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤¬¤½¤³¤½¤³¤¢¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤â¤Þ¤À¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¡£Ìîµå´ÑÀï¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤Êý¤â¤Þ¤ÀÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÄ¹¤Î±üÂ¼¤Ï¾ï¡¹¡Ø²æ¡¹¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ¾ì¥²¡¼¥È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢ÀÊ¤ËÃå¤¡¢»î¹ç¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¡¢»î¹ç¸å¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¹ß¤ê¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢Âà¾ì¥²¡¼¥È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ª¸«Á÷¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤¬ÂÚ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔËþÂ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÁ´ÂÎ¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡Ø¥Á¥§¡¼¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤ÞÌÜÀþ¤ò¾ï¤Ë»ý¤Á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤êÎÉ¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¹Èø ¹¸ ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë