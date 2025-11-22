Âçºå¡¦¿áÅÄ¤Ë¡Ö¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡×¡õ¡Ö¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥«ー¥º¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¡ª
¡Ö¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¦¿áÅÄÅ¹¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡Ë¡×¿·µ¬¥ªー¥×¥ó
～ÂçºåÉÜÆâ¡¡¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹26Å¹ÊÞ～
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ö¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¡§ËÙ°æÍ¦¸ã¡Ë¤È²ÃÌÁÅ¹·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹´ØÀ¾ÈÎÇä¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ½ß²ð¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡Ö¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¦¿áÅÄ¡Ê¤¹¤¤¤¿¡ËÅ¹¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥«ー¥º¡¦¿áÅÄÅ¹¡×¤ò¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤Ï¡¢ºåµÞ¿áÅÄ±Ø¤ÎÆîÅìÌó0.8Km¡¢¹ñÆ»479¹æÀþ±è¤¤¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥ä¡¢¥ª¥¤¥ë¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥«ーÍÑÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«ー¥é¥¤¥Õ¤Î³Ú¤·¤µ¤òÄó°Æ¤¹¤ëÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¤ä¡¢À°È÷¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢¼ÖÇã¼è¡¦ÈÎÇä¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¡¢Äó°ÆÎÏ¤òÈ÷¤¨¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤ªÇ¤¤»¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅ¹ÊÞ¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´»²¹Í¡§¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¹ñÆâÅ¹ÊÞ¿ô¡¡·×1,052Å¹ÊÞ
¢¨1¡§¡Ê ¡Ë¤ÏÆâ¡¢Ê»ÀßÅ¹¤Î¿ô ¢¨2¡§¡Ê ¡Ë¤ÏÆâ¡¢¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¿ô
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¤Î¸òÄÌ¤Î°ÂÁ´¤È¤ªµÒÍÍ¤ÎË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¼Â¸½¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤È¡¢ÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ä¶¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ø¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
°Ê¾å
