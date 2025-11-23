¿¼Ìë¤Ë³ÊÆ®µ»¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡ªËÙ¸ý¶³»Ê¡¡9Ç¯¤Ö¤êUFCÉüµ¢Àï¤Ç´°¾¡¤Ë¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¶«¤ó¤ÇÀ¼¸Ï¤ì¤¿¡×
¡¡¡þUFC¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡¦¥«¥¿¡¼¥ë¡¡ËÙ¸ý¶³»Ê¡¼¥¿¥®¥ë¡¦¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¡¼¥Ï¡Ë
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖUFC¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡¦¥«¥¿¡¼¥ë¡×¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¤Ë¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¡¼¥Ï¤Ç³«ºÅ¡£¸µRIZIN¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦ËÙ¸ý¶³»Ê¡ÊATT¡Ë¤¬¡¢16Ç¯°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎUFCÉüµ¢Àï¤Ç¥Õ¥é¥¤µé11°Ì¤Î¥¿¥®¥ë¡¦¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£3R¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎMADE¡¡IN¡¡JAPAN¡É¤¬À¤³¦¤Ë¶¯¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£1R¤«¤éÅÁÅýÇÉ¶õ¼ê¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤«¤é¥«¡¼¥Õ¥¥Ã¥¯¤ÇÁê¼ê¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÃßÀÑ¤µ¤»¤¿¡£2R¤Ë¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤ÆÍÍø¤ËÅ¸³«¤·¤¿¡£ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥ß¥É¥ë¥¥Ã¥¯¤«¤é±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ÇÁê¼ê¤¬¥À¥¦¥ó¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥È¥Ã¥×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤éÅ´ÄÈ¤òÍî¤È¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²ó¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç°µ´¬¤Î°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤ÏËÊ¤¨¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¹â¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥Ù¥ë¥È¡ª¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤Ï¤É¤³¤À¡ª¡©¡×¤È¶«¤ó¤À¡£º£UFC¥Õ¥é¥¤µé¥Ù¥ë¥È¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±Ìç¤Î¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ê¡¦¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤±¤É´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¡ª¡×¤ÈÈá´ê¤Ç¤âUFC¤Î¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤ØÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤Ï¿¼Ìë3»þ¤È¿¿ÌëÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î³ÊÆ®µ»¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¶½Ê³¡£ÆüËÜ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡Ö#UFCQatar¡×¡ÖËÙ¸ý¶³»Ê¡×¤¬¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÈ¿Â§¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤Æ¶«¤Ó¤¹¤®¤ÆÀ¼¸Ï¤ì¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¤Î²¦¤¬´Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤¨¤°¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¸Ø¤ê¤À¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£