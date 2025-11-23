Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡¢ÀäÉÊ¥¿¥³¥¹¤Î¤È¤ê¤³¤Ë¡¡ËÌÅÍ¾½Ä¾ÅÁ¥ï¥«¥â¥ì¤Ë´¶Æ°
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ÎÆüÂ¼Í¦µª¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å11¡§30¡Ë¤¬¡¢22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛËÌÅÍ¾½¤¬Ä¾ÅÁ¡ª¥ï¥«¥â¥ì¤òÌ£¤ï¤¦º´µ×´ÖÂç²ð¤é
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£º£²ó¤Ï¥¿¥³¥¹¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥³¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹½¤¹Ô¤Ç¥á¥¥·¥³¤òË¬¤ìËÜ¾ì¤ÎÌ£¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦ËÌÅÍ¾½¡¢36Ç¯´Ö¤Ç200¸®°Ê¾å¤ò½ä¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥³¥¹Å¹¤ò±Ä¤à¡È¥¿¥³¥¹¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¡É¤ÎµÈÀî¹§°ìÏº»á¤¬Ã´Åö¡£µÈÀî»á¤¬¸·Áª¤·¤¿¡¢¡È¥á¥¥·¥«¥ó¥¿¥³¥¹¡É¡¢¡È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¿¥³¥¹¡É¡¢¡È²Æì¥¿¥³¥¹¡É¡¢¡È´Ú¹ñ¥¿¥³¥¹¡É¤ÎÀ¤³¦4Âç¥¿¥³¥¹¤ò¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥³¥¹¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë²¦Æ»¡È¥á¥¥·¥«¥ó¥¿¥³¥¹¡É¡£¥á¥¥·¥³¼°¥¿¥³¥¹¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Çºî¤Ã¤¿½À¤é¤«¤Ê¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¤Ë¡¢µí¡¦ÆÚ¡¦·Ü¤È¤¤¤Ã¤¿Æù¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¶´¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Æù¤Î¤¦¤Þ¤ß¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆù¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Î¥¿¥³¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥³¥¹½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÅ¹¤¬¡¢Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤Î¡ØKITADE TACOS¡Ê¥¥¿¥Ç¥¿¥³¥¹¡Ë²¼ËÌÂôÅ¹¡Ù¡£Æ±Å¹¤Î¥Ó¡¼¥Õ¡¦¥Ý¡¼¥¯¡¦¥Á¥¥ó3¼ïÎà¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ç¤¤ë¥¿¥³¥¹¥»¥Ã¥È¤ò2¿Í¤¬¼Â¿©¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¡©¤³¤ó¤Ê¤¦¤Þ¤¤¤Î¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ì¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£¤è¤«¤Ã¤¿º£Æü¤³¤ì½Ð²ñ¤¨¤Æ¡×¤È´¶Æ°¤ÎÍò¡£º´µ×´Ö¤â¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥á¥¥·¥³¤Î²ÈÄí¤Çºî¤é¤ì¤ë¥¿¥³¥¹¤â¤¹¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤è¡×¤È¸ì¤ëËÌÅÍ¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡Ö¤³¤ì¤µ¤¨ºî¤ì¤ÐËÜ¾ì¤ÎÌ£¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÄ¶´ÊÃ±ºÇ¶¯¥ì¥·¥Ô¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¤ò·Ú¤¯²¹¤á¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇßÖ¤á¤¿µíÆù¤È¡¢ËÜ¾ì¥á¥¥·¥³»Å¹þ¤ß¤È¤¤¤¦ËÌÅÍÆÃÀ½¤Î¥ï¥«¥â¥ì¡Ê¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¥½¡¼¥¹¡Ë¤ò¹ë²÷¤Ë¤Î¤»¤¿¥¿¥³¥¹¤Ç¡¢Â¨¶½¤Î¡È¥¿¥³¥Ñ¡É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼Â¿©¤·¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤ë¿Í¡¢¾×·âÁö¤ë¤¯¤é¤¤¤¦¤Þ¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢ÆüÂ¼¤â¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î¥ï¥«¥â¥ì¤¬¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜ¾ì¥á¥¥·¥³¤Î²¦Æ»¥¿¥³¥¹¤ò´®Ç½¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡È¿Ê²½·Ï¥¿¥³¥¹¡É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ËÜ³Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¿¥³¥¹¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡¢²¼ËÌÂô±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤Î¿Íµ¤Å¹¡Ø²¼ËÌÂô¥ß¡¼¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¥Ý¡¼¥¯¥´¡¼¥ë¥É¥¿¥³¥¹¡×¡£¥«¥ê¥Ã¤ÈÍÈ¤²¾Æ¤¤·¤¿¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Á¡¼¥º¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸ú¤¤¤¿¤´¤í¤´¤í¤ÎÆÚÆù¤òÅêÆþ¤·¤¿¡¢¥«¥ê¥«¥ê¡ß¥È¥í¥È¥í¤Î¿©´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëµæ¶Ë¤Î¡È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¿¥³¥¹¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡ª¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ÈÌ£¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¶Ã¤¡¢ÆüÂ¼¤â´¶Ã²¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÎÀå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡È²Æì¥¿¥³¥¹¡É¤Ï¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¤â¤Á¤Ã¤È½À¤é¤«¤¤¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¤Ë¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¥È¥Þ¥È¡¢´Å¿É¤¤¤Ò¤Æù¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤é¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì£¤Ë¡¢ÆüÂ¼¤â¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤è¡¢²¶¤â²Æì¤ÎÂç¹¥¤¡×¤È»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¡£À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ä¾®ÇþÊ´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌßÊÆ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢·Ú¤¯ÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡È¥µ¥¯¤â¤Á¡É¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¿©´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñºà¤Ï¡¢²Æì¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡Ö¥¿¥³¥é¥¤¥¹¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²Æì¥¿¥³¥¹¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÅ¹¤¬¡¢Åìµþ¡¦ÂçÄÍ±Ø¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤Î¡ØCrazy Taco & BAR ¥Ñ¥¤¡Ê¢¨Àµ¤·¤¯¤Ïµ¹æÉ½µ¡Ë¡Ù¡£´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö²¦Æ»²Æì¥¿¥³¥¹¡×¤ò¿©¤Ù¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´Á³°ã¤¦¤ï¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤Ç¡×¤È¡¢ÆÈ¼«À¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦4Âç¥¿¥³¥¹¤ÎºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¤È´Ú¹ñ¤ÎÌ£¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡È´Ú¹ñ¥¿¥³¥¹¡É¡£À¸ÃÏ¤Ï¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¿È¤Ï´°Á´¤Ë´Ú¹ñ¥°¥ë¥á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°Û¹ñ¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤¤¤Þ¿·Âçµ×ÊÝ¤Ç¤Ï¿Íµ¤¡£¤½¤ó¤Ê´Ú¹ñ¥¿¥³¥¹¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÅ¹¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿·Âçµ×ÊÝ±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Î¡ØCOCHA¡Ê¥³¥Á¥ã¡Ë¿·Âçµ×ÊÝ¡Ù¡£´Ú¹ñÎÁÍý¤ÎÄêÈÖ¡È¾®»®¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ò¥¿¥³¥¹¤Ë¤â±þÍÑ¤·¡¢11¼ïÎà¤Î´Ú¹ñÎÁÍý¤È¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£¡È´Ú¹ñ¥¿¥³¥¹¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¿·ÂÎ¸³¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âµÈÀî»á¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤È¤¤¤¦2ÉÊ¡¢¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¥¿¥³¥¹¤È¡¢¥Á¡¼¥º¥¿¥Ã¥«¥ë¥Ó¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥¿¥³¥¹¤ò»î¿©¡£¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤¹¤²¤¨¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¡¢ÆüÂ¼¤â¡Ö´Å¿É¤À¤ì¤¦¤Þ¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢´Ú¹ñ¥¿¥³¥¹¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌÅÍ¤¬¡Ö¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¤À¤è¤Í¡¢¤³¤ì¤¬À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¼ê´¬¤¼÷»Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤À¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µÈÀî»á¤¬ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥³¥¹¤ÈÏÂ¿©¤¬´ñÀ×¤ÎÍ»¹ç¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡È¥¨¥ÓÅ·¥¿¥³¥¹¡É¡£¤³¤Î»Â¿·¤Ê°ïÉÊ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Î¿Íµ¤¥¿¥³¥¹ÀìÌç¡ØTACO FANATICO¡Ê¥¿¥³¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥³¡Ë½ÂÃ«¡Ù¡£¼Â¿©¤·¤¿ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡© ¥Þ¥è¤¬¤Í¡¢¤³¤Î¥µ¥ë¥µ¤Èº®¤¶¤Ã¤Æ¡×¤È¿·¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¶Ã¤¡¢º´µ×´Ö¤â¡Ö¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¤¬¤¹¤´¤¤¹á¤ê¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÆÈÆÃ¤Ê¿Ê²½¤ò¤¹¤ë¥¿¥³¥¹¤Î±ü¿¼¤µ¤Ë¿¨¤ì¤¿2¿Í¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¡È¤È¤ê¤³¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
