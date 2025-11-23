¡ÖÌîµå¤Ç¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤Ï³øËÜ¤µ¤ó¡×²¦Äç¼£¤µ¤ó¤¬³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤òÄÉÅé
¡Ö³øËÜË®ÌÐ ¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤¬22Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ä¥×¥íÌîµå¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£²ñÄ¹¤¬¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿³øËÜ¤µ¤ó¤Ï1968Ç¯¤Î¥á¥¥·¥³¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç7ÆÀÅÀ¤òµó¤²ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢ÆüËÜ¤òÆ¼¥á¥À¥ë¤ËÆ³¤¯¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÂåÉ½A¥Þ¥Ã¥Á½Ð¾ì76»î¹ç¡¢75ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÎÂç¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»ÄÇ°¤Ç¤¹¤·¡¢²æ¡¹¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤ëÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼ä¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£³øËÜ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎ©¾ì¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤¯¤Ë¥á¥¥·¥³¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢À¤³¦¤ÎÀï¤¤¤Ç¤âÆüËÜ¤Ï¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¤È¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°ÎÂç¤ÊÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¸åÇÚ¤È¤·¤Æ³øËÜ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È°Ê¾å¤Î¤³¤È¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Å·¹ñ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤È³èÌö¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²¦¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇ¯Âå¤Ë³øËÜ¤µ¤ó¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÇÂçÊÑ³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³øËÜ¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÅÀ¤ò¤È¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¶»¤ò°ú¤¤Ä¤±¤¿¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢30Ç¯¤¯¤é¤¤Áá¤¯À¸¤Þ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¸½ºß¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤ÎÎò»Ë¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÇÌîµå¤Ç¸À¤¨¤ÐÄ¹Åè(ÌÐÍº)¤µ¤ó¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤Ï³øËÜ¤µ¤ó¡¢¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£