¡ÖËÍ¤é¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤Åê¼ê¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¹ðÇò¡¡°ÛÎã¤À¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿¤Î¡ÈÅÁÀâÏ¢Åê¡É¤ËËÜ²»¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ÎÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤À¡×
¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï»³ËÜ¤Ø¤ÎËÜ²»¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¸ì¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°ìÀþ¤òÂà¤¯·è°Õ¤ò²¼¤·¤¿ÂçÅê¼ê¤ÎÌÜ¤Ë¤â¡¢¼ã¤¥µ¥à¥é¥¤¤Î²÷Åê¤Ï¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î21Æü¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¥í¥Ö¡¦¥í¥¦»á¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëÊÆYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØLiterally! With Rob Lowe¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤é¤¤µã¤É¬»ê¡Ä¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÂµ¤ÇÎÞ¤ò¿¡¤¦»³ËÜÍ³¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡MLBÄÌ»»223¾¡¤òµó¤²¡¢3ÅÙ¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡£¤½¤ó¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤Ï»³ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤é¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¼°¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ø¤Ö¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥ä¥Þ¤Ï¥¦¥§¥¤¥È¥ë¡¼¥à¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤É¥¦¥§¥¤¥È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÎ´´¤¬ÊªÀ¨¤¯¶¯¤¯¤Æ¡¢²ÄÆ°°è¤â¹¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤ÊÆ°¤¤¬½ÐÍè¤ë¤ó¤À¡£¤½¤ì¤«¤é¤¢¤ÎÅê¤²Êý¤ÏËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡£¤Ê¤ó¤ÎÎÏ¤ß¤â¤Ê¤¯¡¢ºÆ¸½À¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¹â¤¤¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£½©¤Ëµå³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤ò¤â¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¡ÈÅÁÀâ¤ÎÏ¢Åê¡É¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡²÷Åê¡¢²÷Åê¡¢¤Þ¤¿²÷Åê¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿®¤¸¤é¤Ê¤¤Åêµå¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç»³ËÜ¤ÏÂè2Àï¤ÈÂè6Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£·×201µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ëÂè7Àï¤Ë¤â9²ó¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢3²ó¡Ê34µå¡Ë¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¸«»ö¤ËµåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡ÖÄ¶¡×¤¬¤Ä¤¯¤Û¤É°ÛÎã¤À¤Ã¤¿Ï¢Åê¤ò¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢¡ÖÅÙ¶»¤¬ËÜÅö¤ËÈ¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Âè6Àï¤âÂè7Àï¤â¡ØÅê¤²¤ë¤è¡Ù¤Ã¤ÆÃæ0Æü¤Ç¤âÊ¿Á³¤È¸À¤¦¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ë3¥¤¥Ë¥ó¥°¤âÅê¤²¤ë¤ó¤À¤«¤é¤Í¡×¤È²óÁÛ¡£ÅÁÀâ¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜ¤ÎÏ¢Åê¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ¨Ä¾¤ÊÁÛ¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ÎÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤À¤è¡£ËÜÅö¤Ë¡£ËÍ¤é¤«¤é¤¹¤ë¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇMVP¤È¤«¿§¡¹¤ÊÉ¾²Á¤ò¥ä¥Þ¤¬¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¦¤ó¤À¡£Èà¤ÏºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¤«¤é¤Í¡£¤¢¤È10Ç¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤Åê¼ê¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤È»×¤¦¤è¡×
¡¡É´ÀïÏ£Ëá¤ÎÌ¾Åê¼ê¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÀ¨¤¤Åê¼ê¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¤³¤Î»ö¼Â¤³¤½¤¬¡¢»³ËÜ¤Î²ÁÃÍ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
