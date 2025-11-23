¡Ö¤Ê¤¼¼«±ÒÂâ¤Ë²»³ÚÂâ¤¬É¬Í×¡©¡×¡Ö²»³ÚÂâ¤âÀïÆ®·±Îý¤¹¤ë¤Î¡©¡×¢ªËÉ±Ò¾ÊOB¤ÎÅú¤¨¤¬Åª³Î¤¹¤®¤¿¡ª
¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¹ñÉÐ¤Î´¿·Þ¼°Åµ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Îµ·Ð¿Ââ¤Ë¤è¤ë±ÉÍÀÎé¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿±éÁÕ¤òÈäÏª¤¹¤ë³ÚÂâ¤Î»Ñ¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¹Ô¿Ê¶Ê¤òÁÕ¤Ç¤ë¼«±ÒÂâ°÷¤¿¤Á¡£Èà¤é¤³¤½¤¬¼«±ÒÂâ¤Î¡Ö²»³ÚÂâ¡×¤À¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤É¤¦É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¼«±ÒÂâ¤Ë²»³ÚÂâ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«±ÒÂâ²»³ÚÂâ¤ÎÀµÂÎ¤È¼ÂÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡£¡Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¡µÈ±Ê¥±¥ó¥¸¡Ë
ËÉ±ÒÂç³Ø¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯
²»Âç½Ð¿È¼Ô¤¬Â¿¿ôÇÉ¡ª
¡¡¤¢¤ë¸½Ìò¤Î²»³ÚÂâ°÷¤Ï¡¢¡Ö²»³ÚÂâ¤Ï¹â³ØÎò¤Î¥¨¥ê¡¼¥È½¸ÃÄ¡×¤È¸ì¤ë¡£²»³ÚÂâ°÷¤Î½Ð¿È¹»¤ÏÅìµþ²»³ÚÂç³Ø¤äµþÅÔ»ÔÎ©·Ý½ÑÂç³Ø¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²»³ÚÂç³Ø¤äÂç³Ø±¡¤ÎÂ´¶È¼Ô¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«±ÒÂâÁ´ÂÎ¤ÇÂçÂ´¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï´´Éô¼«±Ò´±¤Ç5³ä¼å¡¢ÈóÇ¤´üÀ©¼«±Ò´±¤Ç2³ä¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹ñÆâºÇ¹âÊö¤ÎÂç³Ø¤ò½Ð¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÂâ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¯¡¢¹â³ØÎò¤Î¥¨¥ê¡¼¥È½¸ÃÄ¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë±³¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«±ÒÂâ¤ÎÊç½¸Æñ¤¬¡ÖÊ¿»þ¤ÎÍ»ö¡×¤È¶«¤Ð¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤¼²»³ÚÂâ¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¾å½Ò¤Î²»³ÚÂâ°÷¤Ï¡Ö²»³Ú¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Éû¶È¤»¤º¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤ÏNHK¸ò¶Á³ÚÃÄ¤ÈÆÉÇäÆüËÜ¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¢ÅìµþÅÔ¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Î¡Ø¸æ»°²È¡Ù¤À¤±¡£Åìµþ¤Ë½êºß¤¹¤ë¼çÍ×¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÄ°÷¤Ï¸Ä¿Í¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ê¤É¤ÎÉû¶È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«±ÒÂâ¤ä·Ù»¡¡¢¾ÃËÉ¤Î²»³ÚÂâ¤Ï²»³Ú¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë¤Û¤«¡¢·ÐºÑÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¼«±ÒÂâ¤Î²»³ÚÂâ¤Ï±éÁÕ¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉñÂæ¤Ç±éÁÕ¤Ç¤¤ë¤¿¤áÎÉ¤¤¿Íºà¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊËÁÆ¬¤Î²»³ÚÂâ°÷¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²»³ÚÂâ¤Ï¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ë21¸Ä¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ë6¸Ä¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ë5¸ÄÂ¸ºß¤·¡¢Ââ°÷¤ÏÌó1500Ì¾¤ËµÚ¤Ö¡£Á´°÷¤¬¡Ö²»³Ú²Ê¡×¤È¤¤¤¦ÀìÌç¿¦¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¶È¤¬ÊÌ¤Ë¤¢¤ë·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Î²»³ÚÂâ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢²»³ÚÂâ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¼«±Ò´±ºÎÍÑ»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¾å¤Ç¡È¿¦¼ïÀâÌÀ²ñ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²»³ÚÅ¬À¥Æ¥¹¥È¤òÆÍÇË¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¼¡¥Ú¡¼¥¸°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ê¡¼¥È½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ë¼«±ÒÂâ²»³ÚÂâ¤Î¡¢Îý½¬¤ä±éÁÕ²ñ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¥Ï¡¼¥É¤ÊÆü¾ï¤ËÇ÷¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹«¤Ç¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡Ö²»³ÚÂâ¤âÀïÆ®·±Îý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤¼¼«±ÒÂâ¤Ë²»³ÚÂâ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©¼°Åµ¤Ë¤Ï³°Éô¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ò¸Æ¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤Ë¤â¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë