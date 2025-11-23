ÃÙ¹ïÊÊ¤ÎÍ§¿Í¤¬Êü¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤¢Á³¡ÄÌµ¿À·Ð¤¹¤®¤ëÈ¯¸À¤Ë¥­¥ì¤¿ÏÃ¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´11Ëç)

¼ç¿Í¸ø¡¦¤æ¤¦¤³¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¡¦¤ß¤«¤ÎÃÙ¹ï¥°¥»¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿ÅÙÃí°Õ¤·¤Æ¤âÃÙ¹ï¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤ß¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¬¥Þ¥ó¤Î¸Â³¦¤¬¤ª¤È¤º¤ì¤¿¤æ¤¦¤³¤Ï¡¢¤ß¤«¤Ë¡Ö¤â¤¦²ñ¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£¤Ç¤¹¤¬¤Õ¤È¡¢¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï²¿¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ß¤«¤Ë¼ÁÌä¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¾×·âÅª¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£Ãø¼Ô¡¦¿Í´Ö¤Þ¤ª¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¡ØËè²óÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¯¤ëÍ§¿Í¡Ù¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤Ç¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£

©¿Í´Ö¤Þ¤ª

¡ÖÃÙ¹ï¤·¤Ê¤¤¤â¤ó¡×¤Ë¤¢Á³¡Ä

¼ç¿Í¸ø¡¦¤æ¤¦¤³¤ÈÍ·¤Ö¤È¤­¤Ï¡¢Ëè²óÃÙ¹ï¤¹¤ë¤ß¤«¡£ÃÙ¹ï¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤¿¤æ¤¦¤³¤Ï¡¢¤ß¤«¤Ø¡Ö¤â¤¦²ñ¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡£

¤Ç¤¹¤¬¤Õ¤È¡¢¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤«¤éÃÙ¹ï¤òÃí°Õ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤æ¤¦¤³¡£¤¿¤º¤Í¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¾×·âÅª¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤äÈà»á¤È¤ÎÌóÂ«¤Ë¤ÏÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤æ¤¦¤³¤ÈÍ·¤Ö¤È¤­¤À¤±ÃÙ¹ï¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡£

¼«Ê¬¤Ç¡Ö¤æ¤¦¤³¤ÏÂçÀÚ¤ÊÍ§¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡£

Í§¿Í¤È±ï¤òÀÚ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Îµ¤»ý¤Á

¤ß¤«¤ÎºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤¿¤æ¤¦¤³¡£Ìµ¿À·Ð¤¹¤®¤ë¤ß¤«¤ÎËÜÀ­¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£

¤Ç¤¹¤¬¤ä¤Ã¤È¡¢¤ß¤«¤ÎÃÙ¹ï¥°¥»¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤æ¤¦¤³¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¤ê¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸º¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¤¬1¿Í¸º¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Çº¤ß¤Î¼ï¤â1¤Ä¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¡¢¤ß¤«¤È¤æ¤¦¤³¤Î´Ø·¸¤È¤Ï¡Ä¡£

¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿

º£¤Þ¤Ç»¶¡¹¡¢¤ß¤«¤ÎÃÙ¹ï¥°¥»¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¤æ¤¦¤³¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Í§¤À¤Á¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡Öµ¤¤¬¹ç¤¦¤«¤é¡×¤ä¡Ö³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò²õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥¬¥Þ¥ó¤·¤Æ¤­¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£

¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê»þ´Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿´²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¤ß¤«¤È¤Ï¤â¤¦²ñ¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£

²¿ÅÙÃÙ¹ï¤òÃí°Õ¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯²þÁ±¤»¤º¡¢¤µ¤é¤ËÈ¿¾Ê¤Î¿§¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¿Í¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Ð¤«¤ê¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¾·×¤ÊÏ«ÎÏ¤Ï»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Í­¸ú¤Ë³Ú¤·¤¯»È¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¿Í¤È¤ÎÉÕ¤­¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£

