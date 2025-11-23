ÃæÆü¡¡¶â´ÝÌ´ÅÍ¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¤ªÈäÏªÌÜ
¡¡¡ÖÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤¬¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶â´Ý¤¬Íèµ¨¤«¤é»ÈÍÑ¤¹¤ë¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Û¡¼¥àÍÑ¤Î¿·ÀïÆ®Éþ¤Ï¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤ÎÀÄ¤ÈÀÖ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£·ÚÎÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÆ°¤¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âº·É¤¹¤ë¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¤ÈÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦º¸ÏÓ¤Ï¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°ÕÍß¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼ÍÑ¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿FC¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤â¡¢¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£