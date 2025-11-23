¹Åç¡¡¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡õ¥â¥ó¥Æ¥í¡¡Î¾½õ¤Ã¿Í¤¬»ÄÎ±¡ª¤È¤â¤ËÍèµ¨2Ç¯ÌÜ¤ÎÌö¿Ê¤Ë´üÂÔ
¡¡¹Åç¤Ï22Æü¡¢¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó³°Ìî¼ê¡Ê27¡Ë¡¢¥¨¥ì¥Õ¥ê¥¹¡¦¥â¥ó¥Æ¥íÆâÌî¼ê¡Ê27¡Ë¤ÈÍèµ¨¤â·ÀÌó¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤ÏÇ¯Êð118Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó1²¯8490Ëü±ß¡Ë¡¢¥â¥ó¥Æ¥í¤ÏÇ¯Êð75Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯1700Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢¤È¤â¤ËºÆ·ÀÌó¶â50Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7800Ëü±ß¡Ë¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â¤Ç¹ç°Õ¡£¤¤¤º¤ì¤âÍèÆü2Ç¯ÌÜ¤ØÎ×¤à¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Î17ËÜÎÝÂÇ¡¢65ÂÇÅÀ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¡£Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¡ÖÆüËÜÃæ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¿¼Â¤ÇÎÏ¶¯¤¯¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤¿¥×¥ì¡¼¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤ÈÆ±¤¸¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥â¥ó¥Æ¥í¤â»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¡Öº£µ¨¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£º£µ¨¤ÏÂÇÎ¨¡¦255¡¢9ËÜÎÝÂÇ¡¢41ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£²Æ¾ì°Ê¹ß¤Ï¼ç¤Ë4ÈÖ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤ÎÌö¿Ê¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£