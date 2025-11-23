¹Åç¡¡¿·³°¹ñ¿Í¥¿¡¼¥Î¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¡¡ÀèÈ¯¤Ë´üÂÔ¤Î1Ã93Âç·¿±¦ÏÓ¡¡´ËµÞ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Åêµå¤¬»ý¤ÁÌ£
¡¡¹Åç¤Ï22Æü¡¢¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥¿¡¼¥Î¥Ã¥¯Åê¼ê¡Ê26¡á¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º»±²¼3A¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó¶â50Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7800Ëü±ß¡Ë¡¢Ç¯Êð100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5600Ëü±ß¡Ë¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢ÇØÈÖ¹æ¤ÏÌ¤Äê¡£1¥á¡¼¥È¥ë93¤ÎÄ¹¿È¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹ºÇÂ®157¥¥í¤ÎÄ¾µå¤È¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤ò¶î»È¡£¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥¨¥ë¥É¥ì¥Ã¥ÉÃóÊÆ¥¹¥«¥¦¥È¤¬¡È¸ýÀâ¤¤¤¿¡É±¦ÏÓ¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë93¤Î¥Ó¥Ã¥°¤Ê½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ó¥Ã¥°¤Ê³èÌö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹Åç¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¡£·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¥¿¡¼¥Î¥Ã¥¯¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¹×¸¥¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¹Åç¥«¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤¬À®¸ù¤ò¼ý¤á¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»11»î¹ç¤Ç2¾¡1ÇÔ¡¢1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦97¡£º£µ¨¤Ï¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡0ÇÔ¡¢1¥»¡¼¥Ö¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï157¥¥í¤Ç¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥·¥ó¥«¡¼¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½µå¤ò¶î»È¤·¡¢´ËµÞ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Åêµå¤ò»ý¤ÁÌ£¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼»þÂå¤ò´Þ¤á¡¢ÄÌ»»522Åêµå²ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë564Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»°¿¶¤¬Ã¥¤¨¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£µåÃÄ´´Éô¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤º¤Ã¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åê¼ê¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë°ÌÃÖ¤â¹â¤¯¤Æ³ÑÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢¶õ¿¶¤ê¤â¼è¤ì¤ë¡£ÀèÈ¯¤Ç¤â¡ÊÊ¿¶Ñ¡Ë150¥¥í¤°¤é¤¤½Ð¤»¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÈ¯¤Ç¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹²áÄø¤Ç¡¢¥¨¥ë¥É¥ì¥Ã¥ÉÃóÊÆ¥¹¥«¥¦¥È¤¬Ä¾ÀÜÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢·ÀÌó¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£Æ±´´Éô¤¬¡Ö¡Êº£¤Þ¤Ç¤Ë¡Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Á°Îã¤¬¤Ê¤¤°ÛÎã¤Î¸ò¾Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Æ±¥¹¥«¥¦¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜÌîµå¡¢Ê¸²½¡¢À¸³èÌÌ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£·üÌ¿¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢°ÕÃæ¤À¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Î¿´¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤â´û¤Ë¥×¥ì¡¼±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¿ô¿Í¤Î¸õÊäÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï1°Ì¤ÎÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¥É¥ß¥ó¥²¥¹¤¬6»î¹ç¡Ê¤¦¤ÁÀèÈ¯¤Ï5»î¹ç¡Ë¤ÎÅÐÈÄ¤Ç1¾¡»ß¤Þ¤ê¡£¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤â¥ê¡¼¥°5°Ì¤Î3¡¦20¤ÈÄãÌÂ¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ºÆ·ú¤Ë¤Ï¥¿¡¼¥Î¥Ã¥¯¤Î³èÌö¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¡¡µåÃÄ¤Ç¤Ïº£¸å¤â¿·³°¹ñ¿Í¤Î³ÍÆÀÄ´ºº¤ò·ÑÂ³¡£µî½¢¤¬Ì¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¡¼¥ó¤ÎÆ°¸þ¤ò´Þ¤á¡¢µß±ç¸õÊä¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡þ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥¿¡¼¥Î¥Ã¥¯¡¡1998Ç¯11·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£½Ð¿È¤Î26ºÐ¡£17Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3½äÌÜ¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ÆþÃÄ¡£22Ç¯8·î17Æü¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡Ê23Ç¯¡Á¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê24Ç¯6·î¡Á¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢25Ç¯¤Ï¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ë½êÂ°¡£1¥á¡¼¥È¥ë93¡¢84¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£