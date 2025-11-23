¡ÖÀè¤Ã¤Ý¤¬Àí¤ì¤ÐÀí¤ë¤Û¤É¶½Ê³¤¹¤ë¡Ä¡×ÇîÂ¿ÂçµÈ¡¡ÆÈÆÃ¤¹¤®¤ë°¦¤¬ßÚÎö¡ª¡©
¾¯¿©¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤¬¡¢¤¿¤À¤¿¤À¿©¤Ù¤¿¤¤Ð§¤«ÌÍ¤òÃµ¤¹³¹¥Ö¥éÈÖÁÈ¡Ø²Ú´ÝÐ§¤ÈÂçµÈÌÍ¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡£23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢»³Íü¸©¤Î¹ÃÉÜÊÔ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¹ÃÉÜ±ØÁ°¤Ç¡¢²ÚÂç¤ò¾å¤«¤éâË¤ß¤Ä¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉðÅÄ¿®¸¼Áü¤ò¸«¤Æ¡¢²Ú´Ý¤¬¡ÖÉ÷¤Ê¤Î¤«ÎÓ¤Ê¤Î¤«¡¢²Ð¤Ê¤Î¤«»³¤Ê¤Î¤«¡¢Ìä¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¹¤ë¤ÈÂçµÈ¤¬¿®¸¼Áü¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢²æ¡¹¤Ï¡ÚÐ§¡Û¤«¡ÚÌÍ¡Û¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤ë¡£
²ÚÂç¤Ï15Ç¯Á°¤Ë¹ÃÉÜ¤ËÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á°²ó¤Ï¹ÃÉÜ»ÔÈ¯¾Í¤Î¥°¥ë¥á¡ÖÄ»¤â¤Ä¼Ñ¡×¤Î¥í¥±¤ÇË¬¤ì¡¢Ä»¤â¤Ä¼Ñ¤Î¤ªÅ¹¤À¤±¤ò6¸®¤â¥Ï¥·¥´¤·¤¿¤È¤«¡£²Ú´Ý¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ç·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é¤¢¤ó¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Ä¤Ä¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖÄ»¤â¤Ä¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ä»¤â¤Ä¼Ñ¤ò»È¤Ã¤¿Ð§¤«ÌÍ¤Ë½Ð°©¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
±ØÁ°¤ò½ÐÈ¯¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢ÂçµÈ¤¬¡Ö²Ú´Ý¤µ¤ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤¤Ê¡¢Ê¡²¬¤Ë¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È»Øº¹¤·¤¹¤ë¤È¡¢²Ú´Ý¤¬¡Ö¤¦¤ï¡ª»³¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡ª¡¡¡Ö»³¤¬¹â¤¤¤È¶½Ê³¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è²æ¡¹¡¢Ê¡²¬¤Î¿Í´Ö¤Ï¡×¡Ê²Ú´Ý¡Ë¡¢¡ÖÀè¤Ã¤Ý¤¬Àí¤ì¤ÐÀí¤ë¤Û¤É¶½Ê³¤¹¤ë¤è¤Í¡×¡ÊÂçµÈ¡Ë¤È¡¢Ê¡²¬Ì±¤Î»³¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡£¼þ°Ï¤ò»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëËßÃÏ¤Î¹ÃÉÜ¤Ï¡¢¤½¤Îµ¤¸õ¡¦É÷ÅÚ¤¬°é¤ó¤À¸ÇÍ¼ï¤Î¤Ö¤É¤¦¤ò»È¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜ¥ï¥¤¥óÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¹¤¤ÊâÆ»¤ò¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ÈÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢»³Íü¸©¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡¦¤Û¤¦¤È¤¦¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£²Ú´Ý¤Î²ÈÂ²¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Û¤¦¤È¤¦¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Æé¤Î¡º¤ÏÀÎ¤«¤é¤Û¤¦¤È¤¦¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¤¹¤ë¤È²Ú´Ý¤¬¡Ö¤¿¤À¤â¤¦½ª¤ï¤ë¤è¡£¤Û¤¦¤È¤¦¤Ï¤ªÊÌ¤ì¤Î¹ç¿Þ¡£¤À¤Ã¤ÆºÇ¸å¤À¤â¤ó¡×¤È·Ù¹ð¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï²Ú´Ý²È¤ÎÆé¤ò¡ÖÄù¤á¤ë¡×¤«¤é½ª¤ï¤ê¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Û¤¦¤È¤¦¤ò¿©¤Ù¤¿¤éºÇ¸å¡¢ËþÊ¢¤ÇÂ¾¤Î¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢2¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö¤Û¤¦¤È¤¦¡×¤Î4Ê¸»ú¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£º£²ó¤ÎÐ§ÌÍ¥í¥±¤Ï¡¢¤Û¤¦¤È¤¦¤ò¤É¤¦¹¶Î¬¤¹¤ë¤«¤¬´Î¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¶å½£½Ð¿È¤Î¤´ÉØ¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ªÅ¹¤ò¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ê¹ÃÉÜ¤Ï¡Ë¤Û¤¦¤È¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¼÷»Ê¤¬ÍÌ¾¡×¡ÖÄ»¤â¤Ä¼Ñ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÏ¸µºß½»¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤ê¡¢²ÚÂç¤Ï¶ì¾Ð¤¤¡£¡ÖÄ»¤â¤Ä¼Ñ¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢2¿Í¤¬¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤ë¡¢15Ç¯Á°¤Î¥í¥±¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥é¥ó¥Áµ¢¤ê¤ÎÃËÀ3¿ÍÁÈ¤ÈÎ©¤ÁÏÃ¡£Èà¤é¤«¤é¤â¤´ÉØ¿Í¤ÈÆ±¤¸¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤µ¤ì¤¿¡£»³Íü¸©Ì±¤Î¡¢³¤¤Ê¤·¸©¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¼÷»Ê¤Ø¤Î·ã¤·¤¤°¦¾ð¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
ÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¥ï¥¤¥óÀìÌçÅ¹¤òÈ¯¸«¡ª¡¡Å¹Æâ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¥ï¥¤¥ó¤Î¿ô¡¹¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë²ÚÂç¡£¤Ê¤ó¤È¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¿äÄê3ËüËÜ¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£Å¹Æ¬¤Î¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÇ¯¤Î¥ï¥¤¥ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¤ËµÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¤¿ÂçµÈ¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ìÇ¯¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò½êÍ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡Ê²Ú´Ý¤ÏÁ´¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡Ë¡£ÂçµÈ¤Ï1971Ç¯¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ë½Ð°©¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤Î²Á³Ê¤Ï¡©¡¡¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤«¡©©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤í¤½¤í£±ÉÊÌÜ¤ò·è¤á¤¿¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¤Û¤¦¤È¤¦¡¢¼÷»Ê¡¢Ä»¤â¤Ä¼Ñ¡£¹ÃÉÜ¤Ï¡¢¹Ã½£ÃÏ·Ü¤Î¤Û¤«¡¢ÉÙ»Îºù¥Ýー¥¯¤ä¹Ã½£µí¤Ê¤É¥Ö¥é¥ó¥ÉÆù¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¹ÃÉÜ¥í¥±¡ÊÁ´£³²ó¡Ë¤Ç¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥ÈÐ§ÌÍ¤Ë²ÚÂç¤¬²¿¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ø²Ú´ÝÐ§¤ÈÂçµÈÌÍ¡Ù¤Ï¡¢Ëè½µÆüÍË¤´¤´1»þ25Ê¬ÊüÁ÷¡£TVer¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£