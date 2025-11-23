¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÊ¿²ì¸»Æâ¤ÈÂü¤òÍÑ¤¤¤¿¹½À®¤¬½¨°ï²á¤®¤ë¡¡¿¹²¼²Â»Ò¤¬ÉÁ¤¯¡ÈÀäË¾¤«¤é¤Î´õË¾¡É
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡ÙÂè44ÏÃ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¤ª²Û»Ò¡×¤Ê²ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Âç±ü¤ÎµÁÊì¡¦¤Õ¤¸¡ÊÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ë¤ÈµÁ»Ð¡¦¤È¤¯¡Ê´Ý»³Îé¡Ë¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¤Õ¤¸Àñ¹¾¸ÍÌ¾Êª²Û»ÒÇ·Éô¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢»°±º¡Ê¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡Ë¤ä´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²û¤«¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤ª²Û»Ò¤ò¼ê¤ËÂ³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿Í¤«¤é¿Í¤Ø¤È¤ª²Û»Ò¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯²ó¤À¤«¤é¤À¡£
»²¹Í¡§É÷´Ö½Ó²ð¡ßÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬¹¾¸Í¤Î³¹¤Ç¥Ç¥å¥¨¥ë!?¡¡¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¡È½ÉÌ¿¤ÎÆó¿Í¡É¤¬¤Ä¤¤¤ËÂÐÌÌ
¡¡¡Ö¤ª²Û»Ò¡×¤Ê²ó¤Ï¡Ö²Ä¾Ð¤·¡×¤Ê²ó¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£²û¤«¤·¤¯¤ÆÞ¯Íî¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä»×¤¤¤ä¤ê¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ø¤ª¤ó¤Ê ¾ë¼çÄ¾¸×¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿¹²¼²Â»ÒµÓËÜ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÀäË¾¤òÉÁ¤¯¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÀè¤Î´õË¾¤ò¡¢¿Í¡¹¤¬ÎÏ¶¯¤¯Â¤òÆ§¤ß¤·¤á¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡üÁÓ¼º¤Î¤¢¤È¤ËÂÔ¤Ä¡¢ÄÕ½ÅÎ®¤Î¡ÖµØÆ¤¤Á¡×
¡¡¤Þ¤º¤³¤ì¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿²æ¤¬»Ò¤ò¼º¤¤¡¢¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉØÞØ¬¤·¤¿¤Æ¤¤¤¬¾Ð´é¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î²ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤Æ¤¤¤ÈÆ±¤¸¤¯Èá¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡ÖÊ¿²ì¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤¬ºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÁêÎÉÂü¡×¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Á¤Î½½ÊÖ¼Ë°ì¶å¤Ç¤¢¤ëÄç°ì¡Ê°æ¾åË§Íº¡Ë¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡Ö¸»ÆâÀ¸Â¸Àâ¡×¤È¤¤¤¦¡¢¹ß¤Ã¤ÆÍ¯¤¤¤¿²ÄÇ½À¤Ë¡¢Èô¤Ó¤Ä¤¯¤è¤¦¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏºÇ½é¤Îº¢¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ö¤ï¤«¤ó¤Í¤¨¤Ê¤é¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Èà¤ÎÎ®µ·¤¬Í³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¸µ¡¹¸»Æâ¤Î»à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Âè16²ó¤ÇÄÕ½Å¤Ï¡Ö²¶¤Ï¿®¤¸¤Í¤¨¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Æ¤¤¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤«¤é¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¼ÂºÝ¡¢ÄÕ½Å¤«¤é¡Ö¸»ÆâÃµ¤·¡×¤ÎÀ®²Ì¤òÊ¹¤¯Ãæ¤Ç¡¢Á°½Ò¤·¤¿µÁÊì¤¿¤Á¤Îµ¤¸¯¤¤¤â¸ù¤òÁÕ¤·¡¢¤Æ¤¤¤Ï¼¡Âè¤Ë¾Ð´é¤È¿©Íß¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤ÏÂè29²ó¡Ö¹¾¸ÍÀ¸ÄÕ²°µØÆ¤¡×²ó¤À¡£Îø¿Í¡¦ÅÄ¾Â°ÕÃÎ¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤ò¼º¤¤¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¢¤Þ¤ê²æ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ¯Âµ¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¤Î¾Ð´é¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢ÄÕ½Å¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ËÜ²°¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¼êË¡¤Ç¡ÖµØÆ¤¤Á¡×¤ò»î¤ß¤ë²ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬»³Åìµþ¡¿ËÌÈøÀ¯±é¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤Ë¤è¤ë²«É½»æ¡Ø¹¾¸ÍÀ¸±ðµ¤³ò¾Æ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÜºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁÓ¼º¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ï¡¢É¬¤ºÈà¤éÎ®¤Î¡ÖµØÆ¤¤Á¡×¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤Õ¤¯¡Ê¾®Ìî²ÖÍü¡Ë¤Î»à¤Î¸å¤Ë¡¢¿·Ç·½õ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤Ê¤ê¤Î¡ÖµØÆ¤¤Á¡×¤È¤Ê¤ëÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡£
¡ü¡Ö¸»Æâ¸®¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëº²
¡¡Âè44²ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»×¤ï¤Ì¡ÖµØÆ¤¤Á¡×¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¡£ÄÕ²°¤Î¸Í¸ý¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¸»Æâ¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¸¤Îµººî¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¼·¥ÄÀ±¤ÎÎ¶¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¸å¡¢¸»Æâ¸®¤¬µØÆ¤¤Á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤½¤Î¸å¤ÎÊª¸ì¡×¤Î¤½¤ÎÀè¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¿²ì¸»Æâ¤½¤Î¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ö½É±å¤ò¤³¤¨¡¢¶¦¤ËµØ¤òÆ¤¤Ä¤Ù¤¯¼ê¤òÁÈ¤à¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¿Í¡¹¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¤³¤³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¸»Æâ¸®¡×¤Ï¤½¤³¤Ë½¸¤¤¤·Ãç´ÖÁ´°÷¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¸»Æâ¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤ò²ð¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢Á°½Ò¤·¤¿Âè16²ó¤Î¸»Æâ¤Î»à¤ÎºÝ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤¸¤ã¤¢²¶¤Ï¤Ê¡¢Ê¿²ì¸»Æâ¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤µ¤»¤ë¤¼¡£¤³¤Î¿Ü¸¶²°¤¬¸»ÆâÀèÀ¸¤ÎËÜ¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¡£¤º¤Ã¤È¡¢¤º¤Ã¤È¡¢¤½¤ì¤³¤½²¶¤¬»à¤ó¤Ç¤â¡¢¸»Æâ¤µ¤ó¤Î¿´¤òÀ¸¤«¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¡×¤È¤¤¤¦½ñÊªÌä²°¤ÎÅ¹¼ç¡¦¿Ü¸¶²°»ÔÊ¼±Ò¡ÊÎ¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡£
¡üÍî¤Á¤¿¡ÖÂü¡×¤¬ºÆ¤Ó¶õ¤ØÉñ¤¤¾å¤¬¤ë»þ
¡¡Âè44²ó¤Î½øÈ×¡¢¥Ñ¥Ã¤ÈÀÄ¤¤¶õ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¾¯¤·¤Î´Ö¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿ÄÕ½Å¤Ï²º¤ä¤«¤ËÈù¾Ð¤à¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¤É¤³¤«¡¢°¤¤Ì´¤«¤éÀÃ¤á¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¡¢Âç¤¤Ê¶õ¤òÍª¡¹¤ÈÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¸»Æâ¤¬ºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÁêÎÉÂü¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤«¤éÈà¤ÏÊ¿²ì¸»Æâ¤òÃµ¤·¤ÆÊâ¤½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÂü¡×¤Ç»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤ÏÂè35²ó¤Î¤Æ¤¤¤Î¡Ö¤Þ¤³¤È¤Ë¤½¤¦¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Âü¤ò¤¢¤²¤¿¤é¹ñ¤¬¼£¤Þ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ï¯¤é¤«¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¡£
¡¡Äê¿®¤Ë¤è¤ë¡ÖóÀÌ¹¸À¡×¤Î°ìÀá¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤è¤ê¿Í¡¹¤¬¡ÖÂü¤ò¤¢¤²¤¿¤é¹ñ¤¬¼£¤Þ¤ë¡×¤È¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤Æ¤¤¤¬¡¢ÄÕ½Å¤ËÊÖ¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯Âè35²ó¤ÏÄ»»³ÀÐ±í¡ÊÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡Ë¤¬»à¤Î´ÖºÝ¤Ë¡Ö¸»Æâ¤Ë»÷¤¿¤¢¤ä¤«¤·¡×¤ò¸«¤ÆÍë½Ã¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤¿²ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Â³¤¯Âè36²ó¤Ç¤ÏÉÂ¤ËÉú¤·¤¿Ê¿ÃáÅìºî¡ÊÌÚÂ¼Î»¡Ë¤¬¡Ö¸»Æâ¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤È¤¯¤è¡×¡Ö¤³¤Ê¤¤¤ÀÍè¤¿¤Î¤è¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤¿³§¤¬¶Ã¤¯¤È¤¤¤¦¡Ö¸»Æâ¤Îµ¤ÇÛ¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âè35²ó¤Ï¡¢¡ÖÂü¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡ÖÄÕ²°¤Î±¿Ì¿¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¡×¤òÉ½¸½¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤½¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢ÎøÀî½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤Î»à¤ò¤Ï¤¸¤áÍÍ¡¹¤Ê»à¤ÈÈá¤·¤ß¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎºîÉÊ¤ËÀäÈÇÌ¿Îá¤¬²¼¤ê¡¢ÄÕ½Å¤ÏÏ¢¹Ô¤µ¤ì¡¢ÄÕ²°¤Ï¡Ö¿È¾åÈ¾¸º¡×¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤ÎÎø¿´¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤ÄÕ½Å¤ÎÆß´¶¤µ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²ÎËû¤È¤Î´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Âè35²ó¤Ç°ìÅÙÂü¤ÏÍî¤Á¡¢¼õÆñ¤ÎÆü¡¹¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢Âè44²ó¤ÇºÆ¤ÓÄÕ½Å¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Âü¤ò¸«¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤ì¤â¡ÖÊ¿²ì¸»Æâ¤¬ºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Âü¡×¤ò¡£¤³¤ì¤Û¤É¤Ë´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿É½¸½¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Ê¿²ì¸»Æâ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¡ÖÂü¡×¤òÃµ¤·¤¿¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢ËÜºîºÇÂç¤ÎÅ¨¡ÖÐúÑ´¹¥¤¤ÎÂçÌ¾¡×¤³¤È°ì¶¶¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤Ø¤ÎµØÆ¤¤Á¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¯Âµ¤Î»þ¤â¡¢ËÜ²°¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¼êË¡¤Ç¡ÖµØÆ¤¤Á¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿ÄÕ½Å¤¬¡¢Ãç´Ö¤Ë²Ã¤ï¤é¤Ê¤¤Ìõ¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¸»Æâ¸®¤ÎÄË²÷¤Ê¤ëÅ¨Æ¤¤Á¡×¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¡¹¤¬¸«¤¿¡ÖÂü¤ò¤¢¤²¤¿¤é¹ñ¤¬¼£¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤â¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¬¤ÁÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡áÆ£¸¶Æà½ï¡Ë