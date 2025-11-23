¥ª¥µ¥¹¥Êvs¥½¥·¥¨¥À »î¹çµÏ¿
¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè13Àá¡Û(Estadio El Sadar)
¥ª¥µ¥¹¥Ê 1-3(Á°È¾1-0)¥½¥·¥¨¥À
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥ª]¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¥Æ¥Ê(42Ê¬)
[¥½]¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹(53Ê¬)¡¢¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹(59Ê¬)¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢(82Ê¬)
<Âà¾ì>
[¥ª]Íñigo Arguibide(87Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥ª]¥¢¥¤¥È¡¼¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(88Ê¬)¡¢¥¢¥¤¥Þ¡¼¥ë¡¦¥ª¥í¥¹(90Ê¬)¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¥Æ¥Ê(90Ê¬+1)
[¥½]¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹(30Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó(54Ê¬)
´Ñ½°:21,377¿Í
¨¦°µ´¬¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¡¢Éüµ¢Àï¤Ç50m¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°ÃÆ!! µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥½¥·¥¨¥À¡¢¸åÈ¾3È¯µÕÅ¾¤Ç5ÀïÉé¤±¤Ê¤·
