°µ´¬¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¡¢Éüµ¢Àï¤Ç50m¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°ÃÆ!! µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥½¥·¥¨¥À¡¢¸åÈ¾3È¯µÕÅ¾¤Ç5ÀïÉé¤±¤Ê¤·
[11.22 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè13Àá ¥ª¥µ¥¹¥Ê 1-3 ¥½¥·¥¨¥À]
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ï22Æü¡¢Âè13Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢MFµ×ÊÝ·ú±Ñ½êÂ°¤Î¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥ª¥µ¥¹¥Ê¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥½¥·¥¨¥À¤Ï2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ç5»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¡£ÆüËÜÂåÉ½µ¢¤ê¤Îµ×ÊÝ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¸åÈ¾15Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¡¼ÌÀ¤±ºÇ½é¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬ºÆ³«Àï¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç2»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¤ÏMF¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ÎÃæ¡¢¥ª¥µ¥¹¥Ê¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£Á°È¾42Ê¬¡¢±¦¤«¤é¤ÎCK¤òFW¥¢¥¤¥Þ¡¼¥ë¡¦¥ª¥í¥¹¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÊü¤ê¹þ¤à¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿DF¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¥Æ¥Ê¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¶¥¤ê¹ç¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥½¥·¥¨¥À¤Ï¸åÈ¾¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¸åÈ¾7Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òDF¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤¬Í¾Íµ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÄ·¤ÍÊÖ¤·¡¢Ì£Êý¤Ë·Ò¤°¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò³«»Ï¡£MF¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥½¥ì¡¼¥ë¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤Ç¼õ¤±¤¿MF¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤¤¡¢Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ËÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡1-1¤È¤·¤¿¥½¥·¥¨¥À¤Ï¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾14Ê¬¡¢¤Þ¤¿¤âÁê¼ê¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤òJ¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤¬½¦¤¤¡¢º£ÅÙ¤ÏÎäÀÅ¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤°¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥Éµ¯ÅÀ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò³«»Ï¡£Ãæ±û¤ÇFW¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬Áê¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¡¢ºÇ¸å¤Ïº¸¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿G¡¦¥²¥Ç¥¹¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâº¸¤Î³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤éº¸Â¤ÇÆÍ¤»É¤·¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ2-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾15Ê¬¡¢¥½¥·¥¨¥À¤ÏG¡¦¥²¥Ç¥¹¤ÈMF¥¢¥ë¥»¥ó¡¦¥¶¥Ï¥ê¥ã¥ó¤ÎÎ¾Íã¤ò²¼¤²¡¢µ×ÊÝ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤«¤é2»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿MF¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤òÅêÆþ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ª¥µ¥¹¥Ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤é¤ì¤ëÃæ¡¢µ×ÊÝ¤Ï¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¼éÈ÷¤ËËÛÁö¤·¡¢¹¶·â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸åÈ¾37Ê¬¡¢¤³¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¡£ÃæÈ×¤Ç¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤¬MF¥¸¥ç¥ó¡¦¥´¥í¥Á¥ã¥Æ¥®¤È¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤«¤éÁ°¤ò¸þ¤¯¤È¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤«¤é¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò´º¹Ô¡£¤³¤ì¤¬·üÌ¿¤ËÌá¤Ã¤¿GK¤Î¼ê¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¤â¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢50mµé¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡3-1¤È¤·¤¿¥½¥·¥¨¥À¤Ï¸åÈ¾42Ê¬¡¢DF¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹¤¬DF¥¤¥Ë¥´¡¦¥¢¥ë¥®¥Ó¥Ç¤Î´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥®¥Ó¥Ç¤¬°ìÈ¯Âà¾ì½èÊ¬¤ò²¼¤µ¤ì¡¢¿ôÅªÍ¥°Ì¤Ë¡£Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à2Ê¬¤Ë¤Ïµ×ÊÝ¤¬¹ë²÷¤Ê¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤éº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¤ÎÀµÌÌ¤ËÈô¤ó¤À¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢¥½¥·¥¨¥À¤¬2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¼ý¤á¤¿¡£
