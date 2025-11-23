¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëvs¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¡Û(¥»¥ó¥È ¥¸¥§¡¼¥à¥º ¥Ñ¡¼¥¯)
¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë 2-1(Á°È¾0-0)¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Ë]¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º2(63Ê¬¡¢70Ê¬)
[¥Þ]¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹(68Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Ë]¥¸¥ç¥¨¥ê¥ó¥È¥ó(90Ê¬+4)
[¥Þ]¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ(71Ê¬)¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ü¥Ö(90Ê¬+2)¡¢¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð(90Ê¬+9)
´Ñ½°:52,181¿Í
