¡¡³ÚÅ·¤«¤é³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Â§ËÜ¤È¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Ã¤¸Ê¤¬¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿Â§ËÜ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤Ø¤âÂÐ±þ¤·¡Ö°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ³¤³°¤Î¤É¤³¤«¤¤¤¤¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¥á¥¸¥ã¡¼Í¥Àè¤òÌÀ¸À¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤È¤³¤í¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ÀÍÕ¡£¤½¤³¤¬¹çÃ×¤¹¤ì¤Ð°ìÈÖ¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼µå¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ã¤¸Ê¤Ï¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£³ÚÅ·¤ÏÎ¾¼Ô¤È¤â°ú¤Â³¤¡¢¸ò¾Ä¤ò·ÑÂ³¡£Àë¸À»ÄÎ±¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê²ÖÎ¤¡¡ÍºÂÀ¡Ë