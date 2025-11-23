¡Ú¥Þ¥¤¥ëCS¡Û¥ß¥¹¥¿¡¼X¡¡¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡¡µÙ¤ßÌÀ¤±Ã¡¤¤¤Æ¾åÀÑ¤ß½½Ê¬¡ª½Õ½©¥Þ¥¤¥ëG1Ï¢ÇÆ¤¬¸«¤¨¤¿
¡¡½©¤Î¥Þ¥¤¥ë²¦·èÄêÀï¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Ï°ÂÅÄµÇ°¤ÎÇÆ¼Ô¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬ËÜÌ¿¤À¡£
¡¡²Æ¾ì¤ÏÊüËÒ¤Ç¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ò¿Þ¤ê¡¢½©¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£µÙ¤ßÌÀ¤±¤ÎÁ°ÁöÉÙ»ÎS¤Ï2Ãå¡£ÇÔ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¾¡¤ÁÇÏ¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤è¤ê2¥¥í½Å¤¤59¥¥í¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ°ìÀÚ¡¢Èá´Ñ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤ÈÃ¡¤¤·¡¢¤³¤ÎÃæ´Ö¤â½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¡£·Î¸Å¤ÎÆ°¤¤ÏÎÉ¤¯¡¢¾åÀÑ¤ß½½Ê¬¤È¤ß¤Æ¤¤¤¤¡£µþÅÔ¤Ï°ìºòÇ¯¤Î½©¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼2Àï¤Ç¿·ÇÏ¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ2ºÐS¤ÈÏ¢¾¡¤·¤¿¹¥ÁêÀ¤Î¥³¡¼¥¹¡£½Õ½©¥Þ¥¤¥ëG1Ï¢ÇÆ¤¬¸«¤¨¤¿¡£ÇÏÏ¢15¤«¤é5¡¢6¡¢7¡¢10¡¢14¡¢17¤Ø¡£