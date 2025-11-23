¾ÜºÙÉÔÌÀ¤ÎSiip¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê´Þ¤à5th Anniversary Box¡Ø¥¬¥¤¥¢¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¾ÜºÙÉÔÌÀ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦Siip(¥·¡¼¥×)¤¬12·î24Æü¡¢5th Anniversary Box¡Ø¥¬¥¤¥¢¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£5Ç¯Á°¤Î2020Ç¯12·î24Æü¤ÏSiip¤¬1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCuz I¡×¤òÆÍÇ¡¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ÆüÉÕ¤À¡£
1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSiip¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê²»¸»¤È¤Ê¤ë5th Anniversary Box¡Ø¥¬¥¤¥¢¡Ù¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¬¥¤¥¢¡×¡ÖÏª¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÈPlayPASS PAK(¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥«¡¼¥É)¡É¤Û¤«¡¢¡ÈSiip style boa room shoes¡É¡¢¡ÈSiip book-style pouch¡É¡¢¡ÈLetter writing set (6sets)¡É¤È¤¤¤Ã¤¿3¼ï¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Æ±º¤µ¤ì¤ëSiip¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ç¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤â³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£5th Anniversary Box¡Ø¥¬¥¤¥¢¡Ù
2025Ç¯12·î24Æü(¿å)È¯Çä
PDZN-1401 / \13,200(ÀÇ¹þ)
Í½Ìó¡¿¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§ https://umusic.jp/QNMsDTAV
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× (PlayPASS PAK[¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥«¡¼¥É]¡ÜGOODS)¡Û
¢§²»¸»¼ýÏ¿ÆâÍÆ
1.¥¬¥¤¥¢
2.Ïª(ÆÉ¤ß¡§¤Ä¤æ)
¢§GOODSÆâÍÆ
¡ Siip style boa room shoes
¡¡¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥ê¡¼ (Ìó27cm)¡¡ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¡À½Â¤¹ñ¡§Ãæ¹ñ
¢ Siip book-style pouch
¡¡¥µ¥¤¥º¡§Ìó½Ä150 x ²£120 x ¥Þ¥Á50(mm)¡¡ÁÇºà¡§PU¡¦»æ¡¦°¡±ô¹ç¶â¡¡À½Â¤¹ñ¡§Ãæ¹ñ
£Letter writing set (6sets)
¡¡¥µ¥¤¥º¡§Letter paper¡§Ìó½Ä161 x ²£115(mm)¡¡Envelope¡§Ìó½Ä148 x ²£210(mm)¡¡Sticker¡§Ìó30mm¦Õ¡¡ÁÇºà¡§»æ¡¦¥ï¥Ã¥¯¥¹¡¡À½Â¤¹ñ¡§Ãæ¹ñ
