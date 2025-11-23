µð¿Í¥É¥é1¡ÖÃÝ´Ý¥í¡¼¥É¡×¤Ä¤¯¤ë¡¡·¬ÅÄÁ°2·³´ÆÆÄ¤Î¡È°ïÏÃ¡ÉÀ¸¤ó¤ÀÃÏ¤Ç¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤Áö¤êÈ´¤¤¿¤¤¡×
¡¡´üÂÔ¤Îº¸ÏÓ¤¬ÅÁÀâ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£µð¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿°éÀ®¤ò´Þ¤à¿·¿ÍÁ´11Áª¼ê¤¬¡¢Àîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÈÎÀ¤ò¸«³Ø¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÃÝ´Ý¡ÊºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¡£¤³¤³¤ÇÌîµå¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö·¬ÅÄ¥í¡¼¥É¡×¤Ê¤é¤Ì¡ÖÃÝ´Ý¥í¡¼¥É¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£·¬ÅÄÁ°2·³´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤«¤éÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹±è¤¤¤òÌÛ¡¹¤È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¡¢¼Ç¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤ò»ý¤Ä¡£Æ±µå¾ì¤Ï¸½ºß¡¢³«¾ì°ÊÍè½é¤á¤Æ¼Ç¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨¹©»öÃæ¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤âÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤ÎÎý½¬µòÅÀ¤È¤Ê¤ë¾ì½ê¤À¤±¤Ë¡¢ÃÝ´Ý¤Ï¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤Áö¤êÈ´¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®152¥¥í¤ò¸Ø¤ê¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ¤â¹â¶¶°ì»°¡¢µÜËÜÏÂÃÎ¡¢¹â¶¶¾°À®¤éº¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡Ö21¡×¤È´üÂÔ¤â¹â¤¤¡£¡Ö¤³¤³¤ÇÆ°ºî²òÀÏ¤â¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¡£¤³¤³¤«¤é±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¾®Ìî»û¡¡Âç¡Ë