DeNA¡¡¡Ödiana¡×¤ÎAki¡¡Â´¶È´ë²è¤Î¥ê¥ì¡¼ÂÐ·è¡¡2ÅÙÌÜ¤Ç¾¡Íø
¡¡DeNA¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿½éÆü¤¬23Æü¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¡Ödiana¡×¤ÎAki¤ÎÂ´¶È´ë²è¤È¤·¤Æ¥ê¥ì¡¼ÂÐ·è¤Î¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¥¿¥Ð¥È¥ë¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Aki¤Ï³èÆ°3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë23Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±´ë²è¤Ç¡¢ºÇÂ®¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê½ÓÂ¤Ç²¿ÅÙ¤âdiana¤òµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÆ³¤²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¡ÖÁª¼ê¥Á¡¼¥à¡×¤È¹Ô¤ï¤ì¤¿·è¾¡¡£»°¿¹¡½³á¸¶¡½ÅÙ²ñ¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿Aki¤Îdiana¥Á¡¼¥à¤ËÂçº¹¤òÉÕ¤±¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£Aki¤ÏÄÌ»»·×103ÅðÎÝ¤Î3¿Í¤òÁ°¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¡¢Â®¤¹¤®¤Þ¤¹¡ªÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤â¤¦°ì²ó¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈºÆÀï¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡2ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤ÎÍ¥¤·¤µ¤«¤é¤«¤ä¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò´Ë¤á¤Æ¡©diana¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¡£Aki¤Ï¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤«¤éÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÅ¾å¤«¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£»³ºê¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç²ÖÂ«¤¬Â£¤é¤ì¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£