¡¡½÷Í¥¤ÎÃæ»³Ç¦¡Ê52¡Ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç1995Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¥¬¥á¥é¡¡Âç²ø½Ã¶õÃæ·èÀï¡×¡Ê´ÆÆÄ¶â»Ò½¤²ð¡Ë¤Î4KÉü³è¾å±Ç¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡ÖLove¡¡Letter¡×¤Ç¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿»Ð¤Î¸ÎÈþÊæ¤µ¤ó¤È¼ø¾Þ¼°¤Ç»ÐËå¡È½é¶¦±é¡É¡£¡Ö½é¤á¤ÆÄº¤±¤¿¾Þ¤Ç¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¤ÎÉñÂæ¤Ë¤½¤í¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î»þ¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¡ÖÀ²¤ì¤¬¤Þ¤·¤¤¾ì½ê¤Ç»Ð¤ÈÊÂ¤ÓÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¬¥á¥é¡¢¶â»Ò´ÆÆÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë²þ¤á¤Æ¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤¢¤Ã¡¢µã¤¤½¤¦¡×¤ÈÌÜÆ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£