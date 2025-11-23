Íò¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é9707Æü¡Ä5·î31Æü³èÆ°½ªÎ»¤Ø¡¡5Âç¥É¡¼¥à¤Ç¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¡ª15¸ø±é75Ëü¿Í
¡¡STARTO¡¡ENTERTAINMENT¤Ï22Æü¡¢Íò¤Î¥é¥¹¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´¹ñ5Âç¥É¡¼¥àÁ´15¸ø±é¤Ç¡¢ÍèÇ¯5·î31Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤òºÇ¸å¤Ë³èÆ°½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£Ã±½ã·×»»¤Ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷4¿Í¤Ë1¿Í¤Ç¡¢ÁèÃ¥Àï¤ÏÉ¬»ê¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Íò¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿5¿Í¡£ÁêÍÕ²íµª¡Ê42¡Ë¤¬¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ý²Ð¤òÀÚ¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÂçÌîÃÒ¡Ê44¡Ë¤¬¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡ÖARASHI¡¡LIVE¡¡TOUR¡¡2026¡¡We¡¡are¡¡ARASHI¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯3·î13Æü¤Î»¥ËÚ»Ô¡¦ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡Ê»¥ËÚ¥É¡¼¥à¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢5·î31Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ï5Âç¥É¡¼¥à¤ÇÁ´15¸ø±é¡£1²ó5Ëü¿Í¼ýÍÆ¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ°°÷¿ô¤Ï·×75Ëü¿Í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âçµ¬ÌÏ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¢¤ë¾å¤ËÝ¯°ææÆ¡Ê43¡Ë¤¬¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸ÇÛ¿®¤Î½àÈ÷¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ØºÇÂç¸Â´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤ÏÌó300Ëü¿Í¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±½ã·×»»¤¹¤ì¤Ð¡¢²ñ°÷4¿Í¤Ë1¿Í¤·¤«¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤º¡¢ÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Ç¯5·î6Æü¤Ë³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¡Ö¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç²ñ°÷¤ÎÊý¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡×¤È¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÂåÉ½¼Ô¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤È¤â¤Ë¡¢6·î2Æü¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¿·µ¬¼õ¤±ÉÕ¤±ºÆ³«Á°»þÅÀ¤Ç²ñ°÷¤À¤Ã¤¿¿Í¤Î¤ß¤È²þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡1999Ç¯11·î3Æü¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ÖA¡¦RA¡¦SHI¡×¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é9707Æü¤Î³èÆ°¤Ç½ªÎ»¤¹¤ëÍò¡£¾¾ËÜ½á¡Ê42¡Ë¤Ï¡Ö³èÆ°¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿5¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡ÁêÍÕ²íµª¡¡Ä¹¤é¤¯¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤¤¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¾¾ËÜ½á¡¡³èÆ°¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡ÆóµÜÏÂÌé¡¡¥É¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡ª5Âç¥É¡¼¥à¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤À¡ª
¡¡ÂçÌîÃÒ¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖARASHI¡¡LIVE¡¡TOUR¡¡2026¡¡We¡¡are¡¡ARASHI¡×
¡¡Ý¯°ææÆ¡¡»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦À¸ÇÛ¿®¤Î½àÈ÷¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡ÚÍò¤ÎºÇ¶á¤Î·Ð²á¡Û
¡¡¢¦2019Ç¯1·î27Æü¡¡20Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤ÎÍò¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½
¡¡¢¦11·î12Æü¡¡ÆóµÜ¤¬·ëº§¤òÈ¯É½
¡¡¢¦20Ç¯12·î31Æü¡¡Íò¤¬³èÆ°µÙ»ß
¡¡¢¦21Ç¯9·î28Æü¡¡ÁêÍÕ¤ÈÝ¯°æ¤¬Æ±»þ¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½
¡¡¢¦11·î3Æü¡¡¥é¥¤¥Ö±Ç²è¡ÖARASHI¡¡5¡ß20¡¡FILM¡×½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÂçÌî°Ê³°¤Î4¿Í¤¬ÅÐÃÅ
¡¡¢¦23Ç¯5·î14Æü¡¡À²Ã³²ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÆ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò»á¤¬¼Õºá
¡¡¢¦9·î7Æü¡¡¥¸¥å¥ê¡¼»á¤ÈÅì»³µªÇ·»á¤é¤¬²ñ¸«
¡¡¢¦10·î2Æü¡¡Åì»³»á¤é¤¬2ÅÙÌÜ¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÇÑ¶È¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È²ñ¼Ò¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½
¡¡¢¦17Æü¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬SMILE¡½UP.¤Ë¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹
¡¡¢¦24Æü¡¡ÆóµÜ¤¬Âà½ê
¡¡¢¦11·î7Æü¡¡ÆóµÜ¤¬¿·²ñ¼Ò¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Î¡×ÀßÎ©¤òÈ¯É½
¡¡¢¦12·î8Æü¡¡¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È²ñ¼Ò¤¬STARTO¡¡ENTERTAINMENT¤Ë²þÌ¾
¡¡¢¦24Ç¯4·î10Æü¡¡¿·²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÍò¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½
¡¡¢¦5·î30Æü¡¡¾¾ËÜ¤¬Âà½ê
¡¡¢¦6·î1Æü¡¡¾¾ËÜ¤¬¿·²ñ¼Ò¡ÖMJC¡¡Inc.¡×ÀßÎ©¤òÈ¯É½
¡¡¢¦11·î3Æü¡¡·ëÀ®25¼þÇ¯µÇ°Æü¤Ë5¿Í¤¬¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÏ¢Ì¾¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯É½
¡¡¢¦25Ç¯5·î6Æü¡¡26Ç¯5·î¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Î³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½
¡¡¢¦7·î¡¡ÁêÍÕ¡¢¾¾ËÜ¡¢Ý¯°æ¤¬Æ±¥¯¡¼¥ë¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¼ç±é
¡¡¢¦11·î3Æü¡¡·ëÀ®26¼þÇ¯µÇ°Æü¤Ë5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë5¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤ËÅÐ¾ì