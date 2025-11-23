À¾Éð¡¡ÎÓ°Â²Ä¤È2Ç¯Áí³Û6²¯±ßÄ¶¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤òÈ¯É½¡¡ÇØÈÖ¹æ73¡ÖÉ¬¤º¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×
¡¡À¾Éð¤Ï22Æü¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¦Åý°ì¤«¤éÎÓ°Â²Ä¡Ê¥ê¥ó¡¦¥¢¥ó¥³¡¼¡Ë³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ73¡£º£¥ª¥Õ¤Ë³¤³°°ÜÀÒÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¡¢À¾Éð¤¬Í¥Àè¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È2Ç¯·ÀÌó¥×¥é¥¹1Ç¯´Ö¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¤¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ÆÁí³Û400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯2400Ëü±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12¤ÇÂæÏÑÂåÉ½¤Î4ÈÖ¤òÌ³¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿º¸¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡£É¬¤º¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡20Ç¯¤ËËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ëµ±¤¡¢º£µ¨¤Ï90»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.318¡¢23ËÜÎÝÂÇ¡¢73ÂÇÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÂÇÎÏ¸þ¾å¤¬ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ç¡¢¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÄ¹ÂÇÎÏ¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë