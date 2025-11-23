Ë§º¬µþ»Ò¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÍºá¡¢¤ÈAI¤Ï¹ð¤²¤¿¡ÙÍèÇ¯½ÕÊüÁ÷¡¡ºÛÈ½½ê¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿AI¤¬¸«¤»¤ë¤Î¤Ï±³¤«¿¿¤«¡©
¡¡Ë§º¬µþ»Ò¤¬¼ç±é¤¹¤ëÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡ØÍºá¡¢¤ÈAI¤Ï¹ð¤²¤¿¡Ù¤¬¡¢NHK BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡¦NHK BS¤Ë¤Æ2026Ç¯½Õ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛË§º¬µþ»Ò¡¢¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤ÎÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡ÈÀäÂÐÎÎ°è¡É¤Á¤é¤ê¡ÖÂ¤Û¤Ã¤½¡¼¡ª¡×¡Ö¤É¥¿¥¤¥×¤¹¤®¤ë¡×
¡¡ºÛÈ½½ê¤Ë¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£ AI¤¬¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¦¤½¤«¿¿¡Ê¤Þ¤³¤È¡Ë¤«¡©¡¡Ãæ»³¼·Î¤¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢º£¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëAI¤È¡¢AI¤ò»È¤¦¿Í´Ö¤Î¤¢¤êÊý¤òÌä¤¦¼Ò²ñÇÉ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡¿·¿ÍºÛÈ½´±¡¦¹â±ó»û±ß¡ÊË§º¬µþ»Ò¡Ë¤Ï¡¢¸øÈ½¤Ç¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¡¢¾Úµò¤ä´ÕÄê½ñ¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢È½Îã¤Ê¤É¤ÎÃê½Ð¡¢È½·èÊ¸ºîÀ®¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ËË»»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢±ß¤Ï»î¸³Åª¤ËºÛÈ½½ê¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ëAI¡ÖË¡¿À¡Ê¤Û¤¦¤·¤ó¡Ë¡×¤Î¸¡¾Ú¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£²áµî¤ÎºÛÈ½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÆþÎÏ¤·¡¢¡ÖË¡¿À¡×¤¬°ì½Ö¤ÇºîÀ®¤·¤¿È½·èÊ¸¤Ï¡¢ºÛÈ½´±¤¬¶ì¿´¤·¤Æ½ñ¤¤¢¤²¤¿¤â¤Î¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢È½·è¤âÆ±¤¸¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£·àÅª¤Ê¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò´î¤ÖºÛÈ½´±¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢±ß¤Ï¡ÖË¡¿À¡×¤Ø¤Î·Ù²ü¿´¤ò¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡±ß¤¬Âà´±´Ö¶á¤ÎºÛÈ½´±¡¦ÛØÍÕ¤È¶¦¤ËÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢18ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬Éã¿Æ¤ò»É»¦¤·¤¿»ö·ï¡£ºÛÈ½Ä¹¤Ç¤¢¤ëÛØÍÕ¤Ï¡¢¸øÈ½Á°¤Ë¡ÖË¡¿À¡×¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤òÆþÎÏ¤·¡¢È½·è¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£¡ÖË¡¿À¡×¤¬½Ö»þ¤Ë½Ð¤·¤¿È½·è¤Ï¡Ö»à·º¡×¡£AI¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤òÊú¤¯ÛØÍÕ¡£AI¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤ë±ß¡£ºÛÈ½°÷¤¿¤Á¤â´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¿¿¼Â¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¿¿¼Â¤ò¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢AI¤«¡©¡¡¿Í´Ö¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡£
¡¡Ë§º¬µþ»Ò¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ÎÈ½»ö¡¦¹â±ó»û±ß¡Ê¤³¤¦¤¨¤ó¤¸ ¤Þ¤É¤«¡Ë¡£ÃøÌ¾¤Ê½÷ÀºÛÈ½´±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹â±ó»ûÀÅ¤ÎÂ¹¡£Î¾¿Æ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢ÁÄÊì¤ÎÀÅ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¿¿¼Â¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤ÈÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ëÎ©ÇÉ¤ÊºÛÈ½´±¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÁÄÊì¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢±ß¤Ë¤ÏÂº·É¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£AI¡ÖË¡¿À¡×¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ëºÛÈ½¤ÎÈ½·è¤ËAI¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¶¯¤¤·Ù²ü´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ë§º¬¤Ï¡ÖNHK¥É¥é¥Þ¤ÏÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤¬Åê¤²¤«¤±¤ë¿¼¤¤Ìä¤¤¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚÊý¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¿´¶¯¤¯¡¢»£±Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡ØÍºá¡¢¤ÈAI¤Ï¹ð¤²¤¿¡Ù¤Ï¡¢NHK BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡¦NHK BS¤Ë¤Æ2026Ç¯½ÕÊüÁ÷Í½Äê¡Ê89Ê¬¡¢Á´1ÏÃ¡Ë¡£
