¡Ú¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È Âè7ÏÃ¡Û¸¼°ì¡¢º÷¤ÈÎø¿ÍÆ±»Î¤Ë Êì¡¦ÀéÂå»Ò¤¬¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡ÛÇÐÍ¥¤ÎµÚÀî¸÷Çî¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢44ºÐÇÐÍ¥¤È¶áµ÷Î¥ÀÜ¶á
µÚÀî¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¡£ËÜºî¤Ï¡¢¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡ÊµÚÀî¡Ë¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎÃæ³Ø¶µ»Õ¡¦ºîÅÄº÷¡Ê¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥È¡¼¥è¥³ÄÌ¤¤¤ÎÌõ¤¢¤ê¤ÎÃæ³ØÀ¸¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ë¤È¤¤¤¦¡È¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡É¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤¿3¿Í¤Ë¤è¤ë´ñÌ¯¤Ê¥Û¡¼¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡ÄÎ¾ÁÛ¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡¦¸¼°ì¡ÊµÚÀî¸÷Çî¡Ë¤ÎÎø¤¬¼Â¤ê¡¢Æ±¤¸¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÊë¤é¤¹Ãæ³Ø¶µ»Õ¡¦º÷¤ÈÀ²¤ì¤ÆÎø¿ÍÆ±»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²È¤òÇã¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¸ñÅÐ¡ÊÂçÃ«Î¼Ê¿¡Ë¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ø¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¡Ù¤Î³èÍÑ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Êº÷¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¶èÌò½ê¤ËÍ½Ìó¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¸¼°ì¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤ò¤É¤ó¤É¤óÀè¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Î¸¼°ì¤Ï¡¢º÷¤¬ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°ìÊý¡¢¤Þ¤À¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤¿¤ë¤Ï¡¢¸¼°ì¤Èº÷¤Î¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢º÷¤ò¼ÁÌä¹¶¤á¡£¡Ö¤¤¤Ä¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤«¤ò¡¢²¿¤«¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤¿¤ë¡£2¿Í¤Î¸òºÝ¤Ï´¿·Þ¡£²Ã¤¨¤Æ±þ±ç¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2¿Í¤¬²È¤òÇã¤Ã¤Æ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò½Ð¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÀè¡¢¸¼°ì¤È¤Î¡È¿Æ»Ò¤Î¥Õ¥ê¡É¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸¼°ì¤ÎÊì¡¦ÀéÂå»Ò¡ÊÍ³µª¤µ¤ª¤ê¡Ë¤¬º÷¤Ë²ñ¤¦¤¿¤áËÌ³¤Æ»¤«¤é¾åµþ¤·¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º÷¤ÈÀéÂå»Ò¤Î½é´é¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢¤Û¤¿¤ë¤âÆ±ÀÊ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¼°ì¤È¿Æ»Ò¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢3000Ëü±ß¤Î¤³¤È¤âÀéÂå»Ò¤Ë¤ÏÆâ½ï¤À¡£
¸¼°ì¤Èº÷¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ²È¤òÇã¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÀéÂå»Ò¤Ï¸¼°ì¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡Ö¤¢¤é¤½¤¦¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»¿À®¡£ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëBLÌ¡²è¤Î±Æ¶Á¤«¡¢°ÊÁ°¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¸¼°ì¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀéÂå»Ò¡£º£²ó¤Î¾åµþ¤â¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎBLÌ¡²è¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë±©ÌÓ¤Õ¤È¤ó¡Ê°òÀ¸Íª¡Ë¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤é¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÀéÂå»Ò¤Ë¤Ï¤â¤¦1¤Ä¡¢Âç»ö¤ÊÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¸¼°ì¤Èº÷¤ÎÎø¤¬¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ë¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢º÷¤Î¸µÎø¿Í¡¦µÈÅÄ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤Ïº÷¤È¥è¥ê¤òÌá¤·¤¿¤¯¤Æ¡È¤«¤¹¤¬¤¤¡É¤È¤Ê¤ë²ÈÃµ¤·¤ò»Ï¤á¡¢¸ñÅÐ¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÌðÁÒ¡Êkemio¡Ë¤È·ö²Þ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤³¤¸¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¿Æ¹§¹Ô¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£»×¤¤Çº¤à¸¼°ì¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ê¤Û¤¿¤ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ä¡£Í½´ü¤»¤ÌÍò¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¡ÊµÚÀî¡¦¼ê±Û¡¦ÇòÄ»¡Ë¤¬²Î¤¦ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡×¡Êºî»ì¡¿ºî¶Ê¡§¹ÃËÜ¥Ò¥í¥È¡Ë¤¬¡¢Âè7ÏÃÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë0¡§00¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤¹¤ë¡£ ¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë2É¤¤Î¸¤¡¢¥Á¥ã¥ó¤È¥Á¥ã¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤Ð¤Ê¤Ê¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡×¤Ï¡¢1999Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉTHE HIGH¡ÝLOWS¤Î4ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Û゙¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò»Ü¤·¡¢¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¡ÊµÚÀî¡¦¼ê±Û¡¦ÇòÄ»¡Ë¤Ë¤è¤ê¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡×¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¼çÂê²Î¤Î¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤È²Î»ì¤¬´°Á´¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢SNS¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
µÚÀî¤Ï¡Öº£²ó¡Ø¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡Ù¤Ï¸¶¶Ê¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÒ²ÎÅª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤Þ¤º¤Ë³Ú¤·¤¯²Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¤³¤Î¹ÃËÜ¥Ò¥í¥ÈÀèÇÚ¤Î³Ú¶Ê¤ò¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¡Ø¿ÍÀ¸²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ÃËÜÀèÇÚ¤È»ä¤Ï²¿ÅÙ¤«ÀÜÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙÀèÇÚ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¾È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
