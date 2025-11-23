µð¿Í¡¦Àô·½Êå¡¢£±£¸Ç¯¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´ü¤Ë¥á¥é¥Ã¡ÄÍèµ¨ÀèÈ¯¡Ö¥¤¥¹¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£Éé¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦Àô·½ÊåÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢°éÀ®¤Ç¿·²ÃÆþ¤·¤¿ÈÄÅì¤È¤ÎÀèÈ¯¥Ð¥È¥ë¤Ë²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï£±£¸Ç¯¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´üÆþÃÄ¤ÇÍèµ¨¤«¤é£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¦Æ®¤¹¤ëÆü¡¹¤¬Éü³è¡££Çµå¾ì¤Ç¤Î¼«¼çÎý¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡Ö¤ª¸ß¤¤ÀèÈ¯¤òÌÜ»Ø¤¹¿È¤È¤·¤Æ¸Â¤é¤ì¤¿ÏÈ¤Ç¾¡Éé¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥¤¥¹¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£±£°ÅÐÈÄ¡££¸Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤ÏÀèÈ¯¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡££²£³Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀô¤¬¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Þ¤ÇÊ¡²¬¤Ç¤Ï¡Ö¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¡×¿©»ö¤ä¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿£²¿Í¡£º£²óÈÄÅì¤Î°ÜÀÒÀè¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ïµð¿Í¤Î¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ê¤É¤ò»öÁ°¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¥Ð¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¿ÍÊÁ¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£ºÇ½ªÅª¤Ë£²¿Í¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ò²ó¤ì¤¿¤é¡×¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£´Æü¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«Á°¤Ë¤ÏÈÄÅì¤¬¼«Âð¤ØÇñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖºÇ½é¤Î°ìÊâÌÜ¤òËÍ¤¬¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤âÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡£ÇØ¿å¤ÇÄ©¤àÍèµ¨¡£¤·Îõ¤Ê¥¤¥¹¼è¤ê¹çÀï¤ÇÀèÈ¯¶¥Áè¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¡£
¡ÊËÙÆâ¡¡·¼ÂÀ¡Ë