£µ¿ÍÌÜ½Ð»º¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤¢¡¢¤¤¡¢¤·¡¢¤Æ¡¢¤ë¡×¿ù±ºÂÀÍÛ¤È¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¤Ë¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡£¸·î£¸Æü¤ËÂè£µ»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤ËÉ×¤ÎÇÐÍ¥¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿
¡¡ÄÔ¤Ï£²£²Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö£±£±♡£²£²¡¡¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡¡¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤¢¡¢¤¤¡¢¤·¡¢¤Æ¡¢¤ë¡×¤Èµ¤·¡¢´é¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¿ù±º¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£²£°£°£·Ç¯¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯£±£±·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤µ¤ó¡¢£±£°Ç¯£±£²·î¤ËÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢£±£³Ç¯£³·î¤Ë¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤¯¤ó¡¢£±£¸Ç¯£±£²·î¤Ë»°ÃË¡¦¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢º£Ç¯£¸·î¤Ë¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£