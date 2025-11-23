¡Ú¥Þ¥¤¥ëCS¡Û¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Î¥Ä¥Ü
¡¡¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ë¼þ²ó¤¹¤ë¡£Á°Áö¤ÏÂÎ¤ÎÄ¥¤ê¤¬¤â¤¦°ìÃÊ³¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥Ô¥«¥Ô¥«¤ÎÌÓ¥Å¥ä¤Ç½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£´ØÀ¾·÷¤ÎÅöÆüÍ¢Á÷¤Î¶¥ÇÏ¤Ï2ºÐ»þ°ÊÍè¤Çµ¤ÇÛ¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ï·Ð¸³ËÉÙ¡£µ¤¹çÉÔÂ¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤âÊÖ¤·ÇÏ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¡£¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤ÏÇÏÂÎ½Å¤Î¾å²¼Æ°¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£ÂÀ¤¯¸«¤»¤ë¤Î¤ÏÌÓ¿§¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢Äø¤è¤¯µ¤¹ç¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐOK¡£¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§¡¼¥Î¤Ïº£½Õ¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢MÍ¥¾¡»þ¤Ï³°¤á¤ò¥¥Ó¥¥Ó¡£ÃÆÎÏ¤ËÉÙ¤ó¤ÀÀä¹¥¤Îµ¤ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Î´¶¤¸¤ÇÄ©¤á¤ì¤ÐÍýÁÛÅª¡£