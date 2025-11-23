¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¹¶·â¤Ç20¿Í»àË´¡¡¥¬¥¶¡¢È¯Ë¤¤Ø¤Î¡ÖÊóÉü¡×¼çÄ¥
¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï22Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¥Ï¥Þ¥¹¤ÎµòÅÀ¤ò¹¶·â¤·¤¿¡£¥¬¥¶ÆîÉô¤Ç·³ÉôÂâ¤Ë¸þ¤±¤¿È¯Ë¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¡¢ÄäÀï¹ç°Õ°ãÈ¿¤Ø¤ÎÊóÉü¤À¤È¼çÄ¥¡£¼óÁêÉÜ¤Ï¥Ï¥Þ¥¹´´Éô5¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥¬¥¶ÊÝ·òÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¹¶·â¤Ç20¿Í¤¬»àË´¡¢83¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¹ç°Õ°ãÈ¿¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤À¤ÈÁÊ¤¨¡¢ÈóÆñ¤Î±þ½·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï19Æü¤Ë¤âÊ¼»Î¤¬È¯Ë¤¤ò¼õ¤±¤¿ÊóÉü¤È¤·¤Æ¥¬¥¶Á´°è¤ò¶õÇú¤·¡¢¥¬¥¶ÊÝ·òÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È25¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£10·î10Æü¤ÎÄäÀïÈ¯¸ú¤«¤é6½µ´Ö¤¬²á¤®¤¿¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬»¶È¯Åª¤ËÂ³¤¡¢ÄäÀï¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£