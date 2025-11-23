¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡ÙµÚÀî¸÷Çî¡õ¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢¤Ä¤¤¤ËÎø¿ÍÆ±»Î¤Ë¡¡¡ÈÍ½´ü¤»¤ÌÍò¡ÉÂè£·ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÚÀî¸÷Çî¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¤ÈÇòÄ»¶Ìµ¨¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§30¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢Æ±ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ÛKemio¤âÅÐ¾ì¡ª2¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿ÍÊª¤¿¤Á
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÐ¸«¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¡È¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡É¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢°¦¤È¼«Í³¤Èµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£µÚÀî¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡¢¼ê±Û¤ÏÃæ³Ø¶µ»Õ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎºîÅÄº÷¤ò±é¤¸¤ë¡£15ºÐ¤Î¥È¡¼¥è¥³Ãæ³ØÀ¸¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¡Ë¤¬¡¢2¿Í¤ÎÎøÊª¸ì¤ò¤«¤Íð¤¹¡£
¡¡À²¤ì¤ÆÎø¿ÍÆ±»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¼°ì¤Èº÷¤Ï¡¢²È¤òÇã¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¸ñÅÐÍµÂÀÏº¡ÊÂçÃ«Î¼Ê¿¡Ë¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¡×¤Î¿½ÀÁ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£2¿Í¤Î¸òºÝ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Û¤¿¤ë¤Ï¡¢Îø¤ò±þ±ç¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2¿Í¤¬²È¤òÇã¤Ã¤Æ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¸¼°ì¤È¤Î¡È¿Æ»Ò¤Î¥Õ¥ê¡É¤Ï¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¸¼°ì¤Èº÷¤ÎÎø¤¬¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ë¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢º÷¤Î¸µÎø¿Í¡¦µÈÅÄÎ¼ÂÀ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤Ïº÷¤È¥è¥ê¤òÌá¤·¤¿¤¯¤Æ¡È¤«¤¹¤¬¤¤¡É¤È¤Ê¤ë²ÈÃµ¤·¤ò»Ï¤á¡¢¸ñÅÐ¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÌðÁÒÎ¼¸ç¡Êkemio¡Ë¤ÈÂç¤²¤ó¤«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤³¤¸¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸¼°ì¤ÎÊì¡¦ÀéÂå»Ò¡ÊÍ³µª¤µ¤ª¤ê¡Ë¤¬º÷¤Ë²ñ¤¦¤¿¤áËÌ³¤Æ»¤«¤é¾åµþ¤·¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º÷¤ÈÀéÂå»Ò¤Î½é´é¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢¤Û¤¿¤ë¤âÆ±ÀÊ¤¹¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¼°ì¤È¿Æ»Ò¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢3000Ëü±ß¤Î¤³¤È¤âÀéÂå»Ò¤Ë¤ÏÆâ½ï¡£¸¼°ì¤Èº÷¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ²È¤òÇã¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÀéÂå»Ò¤Ï¸¼°ì¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡Ö¤¢¤é¤½¤¦¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÂç»¿À®¡£ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëBLÌ¡²è¤Î±Æ¶Á¤«¡¢°ÊÁ°¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¸¼°ì¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î¾åµþ¤â¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎBLÌ¡²è¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë±©ÌÓ¤Õ¤È¤ó¡Ê°òÀ¸Íª¡Ë¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤é¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÀéÂå»Ò¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂç»ö¤ÊÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¿Æ¹§¹Ô¤Ï²¿¤«¡¢»×¤¤Çº¤à¸¼°ì¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ê¤Û¤¿¤ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢Í½´ü¤»¤ÌÍò¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ë¡£
