¡¡Ä®ÅÄ¤¬¿À¸Í¤ò£³¡½£±¤ÇÇË¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££Æ£×Æ£ÈøæÆÂÀ¡Ê£²£´¡Ë¤Î£²ÆÀÅÀ¤â¤¢¤ê¡¢£Ê£±¾º³Ê£²µ¨ÌÜ¤Ç½é¤Î¹ñÆâ¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡££²£³Ç¯¤ËÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¤Î´ÆÆÄ¤«¤é°ÛÎã¤ÎÅ¾¿È¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬¡¢·ø¼é¤È¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Æ±É´§¤ØÆ³¤¤¤¿¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï£±²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡£Íèµ¨¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Á£Ã£Ì¡Ë£²¤Î½Ð¾ì¸¢¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¿À¸Í¤Ï£²Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤ó¤À¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬Èá´ê¤ËÆ³¤¤¤¿¡££Æ£×Æ£Èø¤ÏÁ°È¾£¶Ê¬¡¢£Í£ÆÃæ»³¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤òÆ¬¤ÇÄÀ¤á¤ÆÀèÀ©ÅÀ¡£Àª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¸åÈ¾£±£±Ê¬¤Ë¤Ï¹õÅÄ´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Î¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¯²ÚÎï¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£¡ÖËÍ¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÍ¥¾¡¤µ¤»¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£Ð£ËÁ°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿å¤ò¤«¤±¤ë¹ÔÆ°¤¬£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÈãÈ½¤òÍá¤Ó¡¢¼«¿È¤â¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¸å¤Ï£±ÆÀÅÀ¤À¤±¤È¶ìÀï¡£º£µ¨¤â½øÈ×¤ÏÀèÈ¯¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÎ©¾ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¸åÈ¾ÀïÁ°¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬´õË¾¤¹¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤ò´ÆÆÄ¤ËÄ¾ÁÊ¤·¤¿¡£
¡¡Å·¹ÄÇÕ£²²óÀï¤Îµþ»ºÂçÀï¡Ê£¶·î£±£±Æü¡Ë¡££°¡½£±¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¸åÈ¾£´£±Ê¬¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤³¤«¤éÀèÈ¯¤òÃ¥¼è¤·¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç²ñ£µÆÀÅÀ¤Ç¹×¸¥¤·¡¢¡Ö¤Õ¤ÆÉå¤é¤º¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂÔ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¤Ë¤Õ¤±¤Ã¤¿¡£