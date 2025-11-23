¡Ö¥¬¥ï¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¥«¥ï¡×µð¿Í¥É¥é£´¡¦³§Àî³ÙÈô¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤ÇÀµ¤·¤¤ÆÉ¤ßÊý¿»Æ©¤µ¤»¤ë
¡¡µð¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿»ÙÇÛ²¼¡¢°éÀ®·×£±£±Áª¼ê¤¬£²£²Æü¡¢£Çµå¾ì¤Ç»ÜÀß¸«³Ø¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤Î³§Àî³ÙÈô¡Ê¤ß¤Ê¤«¤ï¡¦¤¬¤¯¤È¡Ë³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤Ï¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Ç¡Ö¤ß¤Ê¤¬¤ï¡×¤«¤é¤Î¡ÈÂ´¶È¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥É¥é¥Õ¥ÈÁ°¸å¤Ç¼èºà¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡Öµ¼Ô¤Ë¡Ø¥ß¥Ê¥¬¥ï¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ø¥«¥ï¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¤¡£¡Ø¥«¥ï¡Ù¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ËÍ×Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡£±·î¤ÎÆþÎÀ¤òÁ°¤Ë¡¢µåÃÄ¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤äÊóÃÎ¿·Ê¹¤Çµð¿Í¾ðÊó¤òÍ½½¬Ãæ¤À¡£¡ÖÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸«¤ë¤È¸·¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Áá¤¯£±·³¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëº£¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎý½¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£