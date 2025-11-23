ºå¿À¡¡°éÀ®¥É¥é1¿ÀµÜÎ½²ð¡È¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¡É¤Ç»ÙÇÛ²¼ÁÀ¤¦¡ª¥¹¥«¥¦¥È¤â¹âÉ¾²Á¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Ø¿©¤¤¹þ¤àËâµå
¡¡ºå¿À¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¿ÀµÜÎ½²ðÅê¼ê¡Ê22¡áÅìÇÀÂçËÌ³¤Æ»¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯¡Ë¤¬¡¢·²ÇÏ¸©¹âºê»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç»ÙÅÙ¶â300Ëü±ß¡¢Ç¯Êð300Ëü±ß¤Ç²¾·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÁá¤¯¤«¤é»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Êý¤¬ÀèÇÚ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤À¤Ã¤¿¹©Æ£¤ËÂ³¤¡¢Æ±ÍÍ¤Ë³«ËëÁ°¤Î»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤òÁÀ¤¦¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÅê¤¸¤ëÄ¾µå¤Ï140¥¥íÂæÁ°È¾¤À¤¬¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Ø¿©¤¤¹þ¤à¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤¬Éð´ï¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¹âÄã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÂ¸µ¤ËÄÀ¤àµ°Æ»¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£³ëÀ¾Ì¥¹¥«¥¦¥È¤â¡Öµ°Æ»¤¬ÎÉ¤¤¡£Äã¤á¤Ë¤¤¤±¤Ð¥·¥ó¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÍî¤Á¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç³ØÌ¾¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤¿¡È¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¡É¤Ç³èÏ©¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤¬´Î¿´¤À¡£ÂÐÀï¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿¹²¼¡¢Âç»³¤È¤¤¤¦±¦¤Î¼çÎÏ¤òÉõ¤¸¤ë¹½¤¨¡£¡ÖÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£½êÂ°¤¹¤ëÅìÇÀÂçËÌ³¤Æ»¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯¤ÏËÌ³¤Æ»ÌÖÁö»Ô¤Ë°ÌÃÖ¡£Î®É¹¤âÎ®¤ìÃå¤¯´¨ÎäÃÏ¤ÇËá¤¤¤¿¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤ë¡£¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë
¡¡¡þ¿ÀµÜ¡¡Î½²ð¡Ê¤¸¤ó¤°¤¦¡¦¤ê¤ç¤¦¤¹¤±¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë5·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£¾®3»þ¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¶ÍÀ¸Âè°ì¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£ÅìÇÀÂçËÌ³¤Æ»¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯¤Ç¤Ï4Ç¯½©¤ÎËÌ³¤Æ»³ØÀ¸Ìîµå¤ÇºÇ¹â¼ì·®Áª¼ê¡£¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤«¤éºÇÂ®148¥¥í¤ÎÄ¾µå¤È¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£1¥á¡¼¥È¥ë78¡¢81¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£