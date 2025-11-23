ºå¿À¡¦¹â¶¶ÍÚ¿Í¡¡Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É½é»²²Ã¡¢¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡¡2Ç¯Á°¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤¯ÉÔ»²²Ã
¡¡ºå¿À¡¦¹â¶¶¤â½é»²²Ã¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£º´Æ£µ±¤ä´äºê¤é¤È2¹æ¼Ö¤Ë¾è¼Ö¡£¡Ö¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¥Í¡¼¥àÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ê±èÆ»¤Î¡Ë¥Ó¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡2Ç¯Á°¤Î23Ç¯¤Ï6·î¤Ë¡Öº¸¼Ü¹üÃ»½Ì½Ñ¡×¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¤·¡¢1·³ÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤·¡£¥Ñ¥ì¡¼¥É¤âÉÔ»²²Ã¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ÎÆü¤Ï¤¿¤Ö¤óÌÄÈøÉÍ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð¤¿¤¤¤È¤«¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ã¤¦¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×
¡¡Á°²ó¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂ¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£Ç¯¤Ï7·î¤ËÀïÎóÉüµ¢¤·¡¢3¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.28¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ï¢ÇÆ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£