¡¡ÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¡Ê52¡Ë¤¬22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö¤¤¤¯¤é¤«¤ï¤«¤ë¶â¡©3»þ´ÖSP¡×¡Ê¸å6¡¦51¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÉñÂæ¤Ç»¦¿Ø¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤ÇÀèÇÚÇÐÍ¥¤Î¼ê¤ò¸í¤Ã¤Æ»×¤¤ÀÚ¤êÃ¡¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºæ¤Ï½÷Í¥¡¦°æÀîÍÚ¤È¤È¤â¤Ë¹±Îã´ë²è¡Ö¼«Ê¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àÂÐ·è!Áá¤¯·ÊÉÊ¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯?¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥²¥¹¥È¤ËVTR¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2¿Í¤È¤â¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤È¡¢¿ÍÀ¸½é¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¾åÀîÎ´Ìé¤µ¤ó¤¬¡Ä¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢ºæ¤Ï¡Ö¤¢!¾åÀî¤µ¤ó?¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÉñÂæ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¡£¤Ç¤Í¡¢¡Ê»¦¿Ø¤Î¡ËÎ©¤Á²ó¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼ê¤ò´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½¤ÊÀª¤¤¤Ç¾åÀî¤µ¤ó¤Î¼ê¤ò¡È¥Ñ¥Á¡¼¥ó¡É¤Ã¤ÆÃ¡¤¤¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¥ß¥¹¤Ç¾åÀî¤Î¼ê¡ÖÀÞ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¶¯¤¯Ã¡¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë¡×¤È¾åÀî¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤è¤¤¤¤¤è¡£²í¿Í¤¯¤ó¤Î¹¥¤¤Ë¤ä¤ê¤Ê¡×¤È°ìÀÚÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯µö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ´¶¼Õ¤·¤¿¡£