»ÄÎ±¤Îºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê¡¡Âçºå¥¬¥¹¤ÎÆ±´üÈ¯¸«¡Ö¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×ºòÇ¯»ÄÎ±¤ÎÂç»³ÍªÊå¤Ï´¶Æ°¡ÖÏ¢ÇÆÌÜ»Ø¤¹¡×
¡¡»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿ºå¿À¡¦¶áËÜ¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤ë´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤Ë¡¢´¶·ã¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£·èÃÇ¸å¤Ç¤Ï½é¤Î¸ø¤Î¾ì¡£Áª¼ê¤«¤é¤Ï¡Ö¶áËÜ¤µ¤ó¤Î¥¿¥ª¥ëÂ¿¤¹¤®¤Ç¤¹¤è¡×¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Ï¥Ô¥«°ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï¤¤¤¤¡£»ÄÎ±¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¡Ê¤È¸À¤ï¤ì¡Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£´¿À¼¤âµå¾ì¤ÇÊ¹¤¯¤Î¤È¤Þ¤¿°ã¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÍèÇ¯¤«¤é¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¼Ò²ñ¿Í»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿Ãæ±û¶è¤ÎÂçºå¥¬¥¹ËÜ¼Ò¤Ç¤Ï¡ÖÆ±´ü¤¬¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Í½´ü¤»¤ÌºÆ²ñ¤â¡£±èÆ»¤«¤é¤Î¤ªµ§¤ê¥Ý¡¼¥º¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤â±þ¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡Æ±¤¸1¹æ¼Ö¤ÎÂç»³¤â»×¤¤¤ÏÆ±¤¸¡£¡ÖËÜÅö¤ËÀ¨¤«¤Ã¤¿¤·¡¢´¶Æ°¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ã¤È´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÍ¥¾¡¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¡£1Ç¯Á°¤Ë²¼¤·¤¿»ÄÎ±¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡¸÷¡Ë