¡¡¡ÖÅ·¹ÄÇÕ¡¦·è¾¡¡¢Ä®ÅÄ£³¡Ý£±¿À¸Í¡×¡Ê£²£²Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä®ÅÄ¤¬¿À¸Í¤Ë£³¡Ý£±¤Ç¾¡¤Á¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ë£Æ£×Æ£ÈøæÆÂÀ¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢£Ç£Ë¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥¯¥í¥¹¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¡£¤µ¤é¤Ë£Æ£×ÁêÇÏÍ¦µª¡Ê£²£¸¡Ë¤¬²ÃÅÀ¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë¤ÏÆ£Èø¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£¿À¸Í¤ÎÈ¿·â¤ò£±ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢£Ê£±¾º³Ê£²µ¨ÌÜ¤Ç½é¤Î¹ñÆâ¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¡Ê£µ£µ¡Ë¤Ï½¢Ç¤£³Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î±É´§¤ËÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿¡£¿À¸Í¤Ï£²Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¡¢º£µ¨¤Ï¹ñÆâÌµ´§¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¾¤Î¾»»Ò¤¬¸Ø¤é¤·¤¯Í¥¾¡¥«¥Ã¥×¤ò·Ç¤²¤ë¡£³«ËëÁ°¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢Í¸À¼Â¹Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÄ¤Î·³ÃÄ¤¬´¿´î¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤¿¡££±£¹£¸£¹Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é½é¤ÎÂ×´§¡££±£°Ç¯Á°¤Ï£Ê£³¤À¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤¬µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔ¿¶¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡££Æ£×Æ£Èø¤¬Á°È¾£¶Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢£²¡Ý£°¤Î¸åÈ¾£±£±Ê¬¤Ë¤Ï¥À¥á²¡¤·¤Î£³ÅÀÌÜ¡£ºòµ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î£¹ÆÀÅÀ¤â¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï£³ÆÀÅÀ¤È¶ì¤·¤ß¡Öº£µ¨¤ÎÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ïº£Æü¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ß¡¢Âç²ñ£µÆÀÅÀ¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¿¸¼ÒÄ¹¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿£²£²Ç¯£±£²·î¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ÏµÞÂ®¤ÊÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¿Í·ïÈñ¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ¤ÎÌó£²¡¦£´ÇÜ¤Î£±£¸²¯±ßÄ¶¤Ë¡£¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¾¾¡¦¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ò¾·æÛ¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë¤·¡¢£²£³Ç¯¤Ë£Ê£²Í¥¾¡¡£ºòÇ¯¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë£Æ£×ÁêÇÏ¡¢£Ä£ÆÃæ»³¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥³¥ó¥Ó¤ÎÂç·¿Êä¶¯¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¥ê¡¼¥°£³°Ì¤ÈÌö¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯¤«¤éÄ®ÅÄ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆ£Èø¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¹¤´¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤Î¤â·ë¹½¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡££±£¶Ç¯¤«¤é¤Î¥Á¡¼¥àºÇ¸Å»²¤Ç£´£±ºÐ¤Î£Æ£×ÃæÅç¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Û¤É¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¡È°ÛÃ¼¡É¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍá¤Ó¤¿¡£ÆÃ¤Ë¹õÅÄ´ÆÆÄ¤¬¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤â»Ö¸þ¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ëÀïË¡¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤¬½¸Ãæ¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òÅê¤²¤ë¥¯¥é¥Ö¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤â¶»¤òÄ¥¤ê¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶¼°Ò¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é»Ö¸þ¤¹¤ë¡£¾¡Íø¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤â¡¢¤Ö¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ëÆÃÄ§¡¢ÆÃµ»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤âÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡½ÅÀÕ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¾»»Ò¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¡×¤ÈÎÞ¡££Æ£ÃÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÎÌ¾Á°¤¬¸åÀ¤¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¢¡Ä®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¡£±£¹£¸£¹Ç¯¤ËÁÏÎ©¡££²£°£±£²Ç¯¤Ë£Ê£²¤Ë½éÄ©Àï¤·¡¢£±£´¡¢£±£µÇ¯¤Ï£Ê£³¤â·Ð¸³¤·¤¿¡££±£¸Ç¯¤«¤é£É£ÔÂç¼ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬·Ð±Ä¤Ë»²²è¡££²£´Ç¯¤«¤é£Ê£±¤ÇÀï¤¦¡£¥Á¡¼¥àÌ¾¤ÏÄ®ÅÄ»Ô¤ÎÌÚ¤Î¥±¥ä¥¡Ê¥¼¥ë¥³¥Ð¡Ë¤È¡¢²Ö¤Î¥µ¥ë¥Ó¥¢¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¡£