¡¡¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡¦£±£´ÆüÌÜ¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡Î¾²£¹Ë¤¬¤È¤â¤ËÇÔ¤ì¤ëÂçÇÈÍð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤ÏÂç´Ø¶×ºù¤Ë´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç¶þ¤·¡¢·ë¤Ó¤ÎË¾ºÎ¶¤â´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¤Ë´°ÇÔ¡££±£±¾¡£³ÇÔ¤ÇÂç¤ÎÎ¤¡¢Ë¾ºÎ¶¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Î£³¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£Î¾²£¹Ë¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¹õÀ±¤ò¡¢¸µ²£¹ËÉðÂ¢´Ý¤Ç¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¤ÎÉðÂ¢Àî¿ÆÊý¤¬²òÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ½ÁÛ³°¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ã¯¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤«¤ÏÁ´Á³¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Í¡£
¡¡¤Þ¤ºÂç¤ÎÎ¤¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤°¤Ë±¦¤òº¹¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¡¢°ìµ¤¤Ë¹¶¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£º¸¤Î¤ª¤Ã¤Ä¤±¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Î¾ì¹ç¤Ï±¦º¹¤·¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¢¤½¤³¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç¶»¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤À¤è¡£°ìÂÎ¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ë£³Ï¢ÇÔ¤ÎÉé¤±Êý¤â¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¤º¤Ã¤È¶ìÏ«¤¹¤ë¤·¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡£
¡¡Àé½©³Ú¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¶×ºùÀï¤«¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤È¤«¤Ï¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÄã¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£