½õ¤±¤Æ¡ª82ºÐÊì¤¬¡Ö²È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂçÁû¤®¡£¼Â²È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿55ºÐÄ¹½÷¤¬ÃÎ¤ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¡×
¡Ö²È¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤«¤é¤ÎSOS¡£Ã±¤Ê¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¡ÖÃû¸õ¡×¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¿Æ»Ò¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â²È¤«¤é¤Î¶ÛµÞÅÅÏÃ¡£¡Ö²È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ëÊì
¡ÖÊì¤¬²È¤ÎÁ°¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤½¤ó¤Ê»öÂÖ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¹²¤Æ¤Æ¼Ö¤òÁö¤é¤»¤¿Æü¤Î¤³¤È¤ò¡¢ÅÄÃæÍÎ»Ò¤µ¤ó¡Ê55ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤ÏÈè¤ì¤¿É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÎ»Ò¤µ¤ó¤¬µÞ¤¤¤À¤Î¤Ï¡¢¼Ö¤Ç1»þ´Ö¤Û¤É¤Î¼Â²È¡£ÍÎ»Ò¤µ¤ó¤ÎÊì¡¢º´Æ£ÏÂ»Ò¤µ¤ó¡Ê82ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢É×¤ò3Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤·¤Æ¤«¤é¹Ù³°¤Î°ì¸®²È¤Ç1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¹ø¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½µËö¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤Îµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÊ¿Æü¤ÎÍ¼Êý¡¢ÍÎ»Ò¤µ¤ó¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤Ç¤¹¡£ ¡ÖÍÎ»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢½õ¤±¤Æ¡ª¡¡²È¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡× ¼õÏÃ´ï±Û¤·¤ÎÊì¤ÎÀ¼¤Ï¿Ì¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÎ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸°¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤Î¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¸°·ê¤Ë²¿¤«µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸°¤Ï¤¢¤ë¤Î¡£¤Ç¤â³«¤«¤Ê¤¤¤Î¡ª¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹¤Ð¤«¤ê¡£
ÍÎ»Ò¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¡¼¥ÈÀè¤«¤éµÞ¤¤¤Ç¼Â²È¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¸¼´Ø¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÁû¤¤¤Ç¤¤¤ëÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Î»Ñ¡£¤½¤ÎÁû¤®¤òÊ¹¤¤Ä¤±¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢Âç¾æÉ×¡©¡¡¸°¤ò¸«¤»¤Æ¡× ÍÎ»Ò¤µ¤ó¤¬À¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Ï°®¤ê¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¸°¤òº¹¤·½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¼Â²È¤Î¸¼´Ø¥¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡× ¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÍÎ»Ò¤µ¤ó¤¬¸°¤ò¸°·ê¤Ëº¹¤·¹þ¤à¤È¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²óÅ¾¤·¡¢¥«¥Á¥ã¥ê¤È²ò¾û²»¤¬¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¢¤Ï²¿¤ÎÄñ¹³¤â¤Ê¤¯³«¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ ¡Ö¤¨¤Ã¡¢³«¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
ÍÎ»Ò¤µ¤ó¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Ï¥¥ç¥È¥ó¤È¤·¤¿´é¤Ç¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¤¢¤é¡¢³«¤¤¤¿¤Î¡©¡¡¤ª¤«¤·¤¤¤ï¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¤¦¤Á¤Î¸¼´Ø¤Ï¡¢²£¤Ë¥¬¥é¥¬¥é¤È°ú¤¯¸Í¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤³¤ì¡¢²¡¤·¤Æ¤â°ú¤¤¤Æ¤âÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢ÍÎ»Ò¤µ¤ó¤ÏÇØ¶Ú¤¬Åà¤ë»×¤¤¤¬¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼Â²È¤Î¸¼´Ø¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡Ö°ú¤¸Í¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬¾Íè¼Ö°Ø»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½ÐÆþ¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¤ï¤º¤«È¾Ç¯Á°¤Ë¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹Ô¤¤¡¢·Ú¤¤ÎÏ¤Ç³«ÊÄ¤Ç¤¤ë¡ÖÃÇÇ®¥É¥¢¡Ê³«¤¸Í¡Ë¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈ¾Ç¯Á°¤Ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êì¤Ï¡Ø¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤·¤é¡Ä¡Ä¡Ù¤ÈÛ£Ëæ¤Ë¾Ð¤¦¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡× ¸°¤¬³«¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢¸°¤ÎÉÔÄ´¤Ç¤âÊ¶¼º¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êì¤Îµ²±¤«¤é¡Ö¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤¿»ö¼Â¡×¤¬È´¤±Íî¤Á¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿·¤·¤¤¥É¥¢¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Î²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸Å¤¤µ²±¤Ë¤¢¤ë¡Ö°ú¤¸Í¤Î³«¤±Êý¡×¤Ç³«¤³¤¦¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
65ºÐ°Ê¾å¤Î¡Ö5¿Í¤Ë1¿Í¡×¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë»þÂå¤Ø¤ÎÈ÷¤¨
º£²ó¤Î»öÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤ÆÇ§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤¬É½ÌÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ä°ú±Û¤·¤È¤¤¤Ã¤¿½»´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢µ²±¤Îº®Íð¤ò¾·¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æâ³ÕÉÜ¡ØÎáÏÂ6Ç¯ÈÇ¹âÎð¼Ò²ñÇò½ñ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¿Í¸ý¤Ï3,623Ëü¿Í¡ÊÎáÏÂ5Ç¯10·î1Æü¸½ºß¡Ë¤Ç¡¢¹âÎð²½Î¨¤Ï29.1¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¾¯¤·Á°¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æâ³ÕÉÜ¡ØÊ¿À®29Ç¯ÈÇ¹âÎð¼Ò²ñÇò½ñ¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¿ä·×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤ÎÌó5¿Í¤Ë1¿Í¡¢¤ª¤è¤½700Ëü¿ÍÁ°¸å¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸°¤¬³«¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÊª¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÏ·²½¸½¾Ý¤ä´ª°ã¤¤¤È¤·¤ÆÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î»öÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö»ö¼Â¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢Ç§¼±¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î½é´ü¥µ¥¤¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÀè¤Î¤³¤È¡×¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Åý·×¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¿È¶á¤Ê¥ê¥¹¥¯¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¡ÖÇ¯¤Î¤»¤¤¡×¤Ë¤»¤º¡¢ÀìÌç¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
