°ÂÀÄ¶Ó¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È½é¤Î£Ö»Ä¤Ã¤¿¡¡Ë¾ºÎ¶·âÇË¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤È£³ÇÔ£³¿Í¡¡¿³È½Éô¤âÆ°¤¤¤¿¡ªÍ¥¾¡¤Ê¤é»Ë¾åºÇÂ®¤ÎÂç´ØÃÂÀ¸¤â
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡¦£±£´ÆüÌÜ¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¿·´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¤Ï£±º¹¤ÇÄÉ¤¦²£¹ËË¾ºÎ¶¤ò°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·½Ð¤·¡¢£³ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤ÏÂç´Ø¶×ºù¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì£³ÇÔÌÜ¡£»òÇÕÁè¤¤¤ÇÎ¾²£¹Ë¤È°ÂÀÄ¶Ó¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ó¤ÇÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤ë¡£°ÂÀÄ¶Ó¤¬¶×ºù¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢Î¾²£¹Ë¤Ë¤è¤ë·ë¤Ó¤Î¾¡¼Ô¤È¤Î·èÄêÀï¤ËÎ×¤à¡£½éÍ¥¾¡¤Ê¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Ç½é¡¢ÎòÂå£´¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·´ØÏÆ¤Ç¤Î±É´§¡£»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤â»ë³¦¤ËÂª¤¨¤¿¡£
¡¡°Î¶È¤ÎÈâ¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£°ÂÀÄ¶Ó¤¬ÂÐË¾ºÎ¶¤ÇÌµ½ý£³Ï¢¾¡¡£Âç¤ÎÎ¤¤âÇÔ¤ì¡¢»òÇÕÁè¤¤¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ó¤À¡£½éÍ¥¾¡¤¬·ü¤«¤ëÀé½©³Ú¤Î¶×ºùÀï¤ò¡Ö¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤»¤º¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÎË¾ºÎ¶¤ò¤ª¤Ã¤Ä¤±¤ÇÊø¤·¡¢º¸¤Þ¤ï¤·±¦¤Î¤ÉÎØ¤Î·Á¤Ç°ìµ¤¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯²¼¤«¤éÅö¤¿¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¹¶¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯´°¾¡¡£Ä¾Á°¤ËÂç¤ÎÎ¤¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¬¡ÖÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½¸Ãæ¤·¡¢Á°Æü¤ÎÂç¤ÎÎ¤Àï¹õÀ±¤â¡ÖÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶å½Å¿³È½Ä¹¡Ê¸µÂç´ØÀéÂåÂç³¤¡Ë¤Ï¡Ö²£¹Ë¡ÊË¾ºÎ¶¡Ë¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡£²¼¤«¤é°ú¤«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢°ú¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢°ìµ¤¤Ë¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£Àé½©³Ú¤Ë¿³È½Éô¤¬°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñµÄ³«ºÅ¤ò·è¤á¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤Î£³¾ì½ê¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥á¥Ã¥¤¬剝¤¬¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¾º¿Ê¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡Ö»°Ìò¤Ç£³¾ì½ê¹ç·×£³£³¾¡¡×¤È¤µ¤ì¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÀè¾ì½ê¤¬¿·¾®·ë¡£¤À¤¬²áµî¤Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¤éµ¯ÅÀ¤¬Ê¿Ëë¤ÎÎã¤¬¤¢¤ê¡¢Í¥¾¡¤Ê¤é¾º¿Ê¤Ï³Î¼Â¤À¤í¤¦¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×£±£´¾ì½ê¤Ï¡¢Ç¯£¶¾ì½êÀ©¤¬ÄêÃå¤·¤¿£±£¹£µ£¸Ç¯°Ê¹ß£±°Ì¡ÊÉÕ¤±½Ð¤·½ü¤¯¡Ë¤Î¶×²¤½£¤ÎÆ±£±£¹¾ì½ê¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¡£
¡¡Í¥¾¡¤Ê¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È½é¡£¿·´ØÏÆ¤Ç¤ÏÀ¶¿åÀî¡¢ÁÐÍÕ»³¡¢¼ãÎ´·Ê°ÊÍè£´¿ÍÌÜ¡£ÉÕ¤±¿Í¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é°ú¤ÍÈ¤²¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¡¢°Î¶ÈÃ£À®¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¿¡£