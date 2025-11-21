¡ÖÁ´Éô¡¢²¶¤Î¤â¤ó¤À¤è¤Ê¡©¡×¡Ò»ñ»º3²¯±ß¡¦Ç¯¶â·î33Ëü±ß¡Ó¤ò»ý¤Ä¹âÎðÉ×ÉØ¤Ë40ÂåÂ©»Ò¤¬Êü¤Ã¤¿¡ÈÀïØË¤Î°ì¸À¡É
¡ÖÏ·¸å¤Ï»ñ»º¤¬¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½»Âð¤ä¶âÍ»»ñ»º¡¢Ç¯¶â¤Ê¤É¡¢°ìÄê¤ÎÃß¤¨¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢ºâ»º¤ÎÍÌµ¤¬¿·¤¿¤Ê²Ð¼ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡ÈÁêÂ³¡É¤ò¤á¤°¤ë²ÈÂ²Æâ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£¤È¤¤Ë²ÈÂ²¤Î´Ø·¸¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·¡¢²º¤ä¤«¤ÊÏ·¸å¤ò¶¼¤«¤¹»öÂÖ¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×40ÂåÂ©»Ò¤¬Êü¤Ã¤¿°ì¸À
ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÊë¤é¤¹¹â¶¶ÍøÍº¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦78ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤ËÂç¼ê´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¡¢Ìò°÷¤È¤·¤ÆÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Âà¿¦¶â¤ÏÌó4,000Ëü±ß¡£¤â¤È¤â¤ÈÉÔÆ°»º¼ýÆþ¤â¤¢¤ê¡¢ÅÔÆâ¤Ë»ý¤Á²È¤ÈÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò½êÍ¡£¶âÍ»»ñ»º¤Ï³ô¤äÅê»ñ¿®Â÷¤ò´Þ¤á¡¢Ìó3²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤ÎÈþ»Þ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦75ºÐ¡Ë¤È2¿ÍÊë¤é¤·¡£Ç¯¶â¤ÏÉ×ÉØ¤Ç·î33Ëü±ß¡£ÉÂµ¤¤ä²ð¸î¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤Î¹âµéÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î»ñÎÁ¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¹â¶¶¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Í£°ì¤Î¿´ÇÛ¤Î¼ï¤Ï¡¢Ä¹ÃË¡¦æÆÂÀ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦44ºÐ¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢½¢¿¦¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¿ôÇ¯¤ÇÂà¿¦¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÅ¾¡¹¡£¸½ºß¤âÄê¿¦¤Ë¤Ï½¢¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÊÙ¶¯¤Ï¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½¢¿¦¤â°ì±þÍÌ¾´ë¶È¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ä¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢ÍøÍº¤µ¤ó¤Ï¤¿¤áÂ©¤Þ¤¸¤ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â²È¤ÇÊë¤é¤¹æÆÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÈÄÂ¤âÀ¸³èÈñ¤âÎ¾¿Æ¤ËÍê¤ê¤¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¹â¶¶¤µ¤óÉ×ÉØ¤ÏÇ¯¶â¤È»ñ»º¼ýÆþ¤ÇÂ©»Ò¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ï¼«Î©¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÆü¡¢æÆÂÀ¤µ¤ó¤¬Êü¤Ã¤¿°ì¸À¤¬¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î²È¤â¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¡¢Á´Éô²¶¤Î¤â¤ó¤À¤è¤Ê¡©¡Ä¡Äº£¤«¤é¤¤¤í¤¤¤íÇÄ°®¤·¤È¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤µ¡×
ÎäÀÅ¤Ë¡¢¤·¤«¤·ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ÈÁêÂ³¡É¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢É×ÉØ¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÀÇÄ£¡ØÎáÏÂ5Ç¯Ê¬ ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð»öÀÓ¤Î³µÍ×¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÈïÁêÂ³¿Í¿ô¤Ï15Ëü5,000¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÝÀÇ³ä¹ç¤Ï9.9¡ó¡£ÆÃ¤ËÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÉ¾²Á³Û¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢ÁÛÄê°Ê¾å¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁêÂ³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²ÈÂ²´Ö¤Î´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡È°ä¤¹¤³¤È¡É¤è¤ê¡Èº£¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡É
¡ÖÂ©»Ò¤òÀÕ¤á¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ï·¸å¡¢¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¡Èºâ»º¤ò°ä¤¹¤«¡É¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Ç¯Îð¤Ê¤ó¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍøÍº¤µ¤ó¡£
¸½ºß¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤ò¸ò¤¨¤Æ¡Ö²ÈÂ²¿®Â÷¡×¤ä¡Ö¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¡×¤ÎºîÀ®¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Èþ»Þ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤³¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬²È¤ò·Ñ¤°¤Î¤¬ÅöÁ³¡¢¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á¤Ï°ì¿Í¤Ã»Ò¤À¤«¤é¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÈà¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¡È¤¤¤Þ¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¡É¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡ÈÏ·¸å»ñ¶â¤Ï2,000Ëü±ßÉ¬Í×¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤ê¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡½¡½¤½¤·¤Æ¡¢¡È²ÈÂ²¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¡É¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÍøÍº¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Öºâ»º¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¿¤À¤Î»æÀÚ¤ì¤Ç¤¹¤è¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡Èµ¤»ý¤Á¤ÎÄÌ¤¤¹ç¤¤¡É¡Ä¡Ä¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×